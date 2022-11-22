Марат Хуснуллин расширяет зону влияния: под контролем вице-премьера теперь Автодор и Росавтодор

Росавтодор и Автодор отныне будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее эти структуры курировались другим вице-премьером – Андреем Белоусовым.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что Хуснуллин – профильный вице-премьер, курирующий всю «пирамиду», всех профильных министров, все базовые структуры. Передача госкомпаний и структур в его непосредственное ведение говорит о серьезном усилении института вице-премьеров.

Хуснуллин относится к тому типу руководителей, для которых нормой является «выполнить пятилетку за четыре года». Такой подход к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был им озвучен ещё в июне 2020 г.

Ранее в России был утвержден пятилетний план дорожного строительства (октябрь 2022). Хуснуллин неоднократно напоминал, что это 3,7 тыс. км реконструированных, 3 тыс. км расширенных и 110 тыс. км отремонтированных дорог.