Марат Хуснуллин: Россиянам не угрожает проблема обманутых дольщиков

Экономика
23 декабря 2024

В России удастся избежать коллапса на рынке жилья. Проблема обманутых дольщиков не угрожает россиянам, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Высокая ставка не помешает развитию масштабных инфраструктурных нацпроектов, убежден вице-премьер Марат Хуснуллин. Несмотря на приостановку концессионных соглашений с рядом инвесторов, правительство намерено продолжить курс на развитие инфраструктуры, представляющей собой важный драйвер экономики регионов и обеспечивающей мультипликационный экономический эффект.

Хуснуллин считает, что масштабные инфраструктурные стройки в любом случае играют позитивную роль, поскольку обеспечивают сохранение внутри страны денег, которые вложены в инфраструктуру (в виде налогов, зарплат, строительных материалов). Однако при ставке 21% делать это непросто. Масштабные проекты могут успешно развиваться в условиях дешевых денег, как, например, в Китае — под 1–3% на 10–20 лет.

Вице-премьер Марат Хуснуллин прогнозирует сдачу в срок 90% строящихся объектов. Кроме того, он рассказал, что региональными администрациями ведется работа с проблемными застройщиками.

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