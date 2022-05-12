Марат Хуснуллин: трасса М-12 будет достроена за 3 года

Москва
12 мая 2022

Премьер Михаил Мишустин обещает к 2024 году привести в России в нормативное состояние 85% дорог в 105 крупных агломерациях, реконструировать 50% региональных дорог, провести работы по опорной дорожной сети на 138 тыс. км.

Вице-премьер Марат Хуснуллин прогнозирует завершение  в течение трех лет целого ряда крупных проектов, таких, как прокладка трассы М-12, обходного маршрута вокруг города Аксай, увязка ЦКАДа с магистралью Москва — Казань — Екатеринбург.

По словам Хуснуллина, чем быстрее мы строим, тем дешевле получается, и при нормативе для федеральных строек в 36 месяцев строители будут стремиться сдавать объекты с опережением. Чиновник уверен, что новые реалии заставят дорожников не отстать от графика и показатели к концу года окажутся не ниже прошлогодних – 6,4 тыс. км федеральных и 19 тыс. км региональных модернизированных и отремонтированных трасс, а также 290 км проложенных новых дорог.

Ранее стало известно, что дополнительные 120 млрд руб., выделенные Правительством на строительство дорог,  направят на строительство и реконструкцию крупных трасс и в инфраструктуру регионов. 

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