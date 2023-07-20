Мария Тарханова презентовала новый продукт на рынке PR на ежегодном пиар-саммите в Питере

28-29 июня на всероссийском пиар-самите, который в этом году проходил в Санкт-Петербурге, было сделано сенсационное заявление председателем Союза пиарщиков России, директором продюсерского центра Останкино Марией Тархановой: «Личный бренд не имеет никакого значения, если его можно разрушить в одночасье». Тарханова подчеркнула, что все многолетние старания пиарщика над репутацией и имиджем своего клиента бессмысленны и обнуляются в тот момент, когда конкуренты используют черный пиар.

«Пиарщики проделывают слишком глобальную работу в масштабах жизни каждого клиента, чтобы рисковать результатами проделанной работы», — заявила Тарханова, — «Мы рады представить вам продукт, который застрахует Вас от грязных инсинуаций конкурентов, от предвзятого отношения, от голословных обвинений и клеветы. Public

goodwill index — это коэффициент персональной деловой репутации, выраженный в официальном документе от Союза пиарщиков России. Мультидисциплинарный анализ специалистами разных сфер по оценке главного нематериального ресурса любого эксперта или компании».

Гудвилл-коэффициент — это как страховка Вашего имущества, но только репутации. И также, как страховку, его нужно делать заранее, чтобы в случае «покушений» на Ваше доброе имя, Вы были в безопасности.

Гудвилл-коэффициент — это Ваша сокровищница. В этом документе собраны все Ваши вклады в различные сферы, достижения и победы. Доказательства Вашего признания уважаемыми обществом органами, и то, какую пользу Вы принесли стране и миру.

Гудвилл-коэффициент — это как IQ, только не в сфере интеллекта, а в сфере репутации.

«Моя мечта, чтобы при деловом знакомстве на нетворкингах или мероприятиях третьим вопросом после имени и рода деятельности был: «какой у Вас гудвилл-коэффициент? Чтобы в шапке профиля люди указывали свой балл гудвилл и было понятно, какой человек перед Вами, и собеседования занимали 3 минуты вместо тридцати при озвучивали гудвилла соискателя, потому что всё понятно», — поделилась Мария Тарханова.

На саммите Тарханова продемонстрировала свой гудвилл с ошеломительным коэффициентом 97. Что свидетельствует о безупречной репутации её обладателя. «Найдите хоть один дурной отзыв обо мне. Хоть одного человека, кто сказал бы обо мне плохо», — похвалилась Тарханова. «Это не значит, что такого никогда не случится. Но теперь затей кто-то против меня компанию, этот документ купирует на корню все попытки меня опорочить».

Обладателями первых гудвиллов стали сами пиарщики-руководители крупнейших отделений Союза пиарщиков России, ведь они тоже рискуют, защищая своих клиентов. Также на пиар-саммите было продано более 20-ти гудвиллов предпринимателям, сидящим в зале, по стартовой цене. А также на эту цену смогут рассчитывать и все желающие приобрести новый продукт, если узнали о нём на саммите. Для остальных стоимость будет выше, и расти соразмерно набираемой популярности услуги.

Пиар-саммит прошел в отеле «Мария» на Набережной реки Мойки, 26

Организаторы пиар-саммита: Жанна Чернякова и Анастасия Демичева

Партнёры: «Philosophy Три кита профессионализма», Amica Lashes cosmetics, Вай Тай, Маша Либерман