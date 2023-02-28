Маркетолог Маргарита Былинина рассказала про главные тренды digital-marketing

В уходящем году рынок цифрового маркетинга в России претерпел существенные изменения. Отпали привычные инструменты, изменились порядок действий на площадках, медиапотребление и привычки аудитории. На что бизнесу делать ставку в грядущем 2023 году — рассказала предприниматель, маркетолог и основатель «Академии диджитал маркетинга» Маргарита Былинина.

Продуманные интеграции

Важные для маркетологов изменения, по словам Маргариты Былининой — внесение поправок в законы «О персональных данных» и «О рекламе», а также создание системы учета интернет-рекламы. Они, как считает эксперт, меняют давно сложившиеся алгоритмы.

«Изменения в законе о маркировке затруднит создание спонтанного контента. Для подготовки маркетинговых кампаний брендам теперь необходимы дополнительное время и большая дисциплинированность в подаче материалов. А для закупки рекламы у блогеров требуется специальный договор. Отладка взаимодействия компаний с единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР) неизбежно продолжится и в будущем году», — полагает Маргарита Былинина, маркетолог и основатель «Академии диджитал маркетинга».

В подобных изменениях специалист видит и плюсы: повысится качество трафика и прозрачность процесса закупки рекламы. Пока же рекомендует отслеживать ситуацию с изменениями в законодательстве, оптимизировать процессы. И активнее использовать доступные инструменты. Наиболее перспективным сейчас Маргарита Былинина считает Reels.

Новые методы аналитики

В уходящем году российский рынок остался без ряда инструментов для аналитики. И если на замену Google Analytics пришла «Яндекс Метрика», то аналогов многим другим зарубежным сервисам до сих пор нет. И это вызывает закономерные опасения.

«Уход иностранных игроков привел к значительному повышению мошеннического трафика. Это означает, что теперь бизнес нуждается в верификации рекламы. В грядущем году локальным игрокам придется не только дорабатывать действующий инвентарь для повышения трафика, но и создавать собственные инструменты. Акцент здесь нужно сделать на три главных критерия: высокое качество, количество и доступная цена», — отметила маркетолог Маргарита Былинина.

Симбиоз e-com и соцсетей

В первой половине 2022, несмотря на непростую экономическую ситуацию, интернет-продажи в России повысились почти на 50%. Тренд на e-commerce сохраняется, и стимулирует зарождение новых направлений.

«Развивается тенденция применения механизма e-com в социальных сетях. Маркетплейсы активно продвигаются в соцсетях и мессенджерах, сотрудничают с блогерами. Это позволяет более эффективно взаимодействовать с аудиторией и масштабировать бизнес. В грядущем году мультикатегорийные гипермаркеты, несомненно, продолжат углублять симбиоз», — прогнозирует Маргарита Былинина.

Больше брендформанс

По словам эксперта, в период кризисов спрос на имиджевый маркетинг снижается. Фокус компаний смещается на аудиторию, которая готова приобрести товар здесь и сейчас. Поэтому бренды увеличивают бюджет на перфоманс-каналы.

«Грядущий год пройдет под знаком оптимизации рекламных бюджетов. Ожидается появление новых аналитических и медийных решений, нацеленных как на построение имиджа, так и на достижение бизнес-целей. Рекламодатели будут стремиться к более точной оценке рекламных кампаний и эффективности использования всех маркетинговых инструментов в связке. Мы будем наблюдать повышенный спрос на атрибуцию и сквозную аналитику», — полагает Маргарита Былинина, основатель «Академии диджитал маркетинга».

Иммерсивный диджитал

Многие российские бренды уже проводили кампании в дополненной реальности. Спрос на подобные активности будет расти.

«В условиях сложившейся в мире нестабильной ситуации люди хотят на время «отключиться» от реальности, и Сеть даёт такую возможность. Сегодня бренды все чаще переносят свою продукцию в метавселенные, создают маски и фильтры для соцсетей. Диджитал становится более иммерсивным. В 2023 году такая тенденция не только сохранится, но и возрастет», — резюмирует маркетолог Маргарита Былинина.

Источник: https://www.metronews.ru/partners/press/reviews/marketolog-margarita-bylinina-rasskazala-pro-glavnye-trendy-digital-marketing-2043134/