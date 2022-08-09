Маршрут ралли классических автомобилей проложили по историческим местам Москвы

31 июля в Москве состоялось уникальное ралли классических автомобилей «Столица». Мероприятие представляет собой четвертый этап национальной серии официальных соревнований, которая проходит под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) с 2016 года и является лидером автомобильного ретродвижения. Партнером ралли стала компания «Роснефть».

На старт в Парке имени Горького вышли автомобили музейного значения, чтобы пройти 110-километровый маршрут по самым значимым и красивым историческим местам Москвы. В соревновании за Кубок РАФ вечная советская классика – «Победа», «Волга», «Москвич», «Жигули» – достойно выступила наравне с изысканными Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW, спортивными Porsche и Ferrari, вальяжными Ford, Lincoln и Oldsmobile.

Маршрут ралли «Столица» определялся его главной темой – сохранение природы, парков и экологии. 70 раритетных автомобилей начали свой путь с парадного проезда по центру Москвы вдоль Нескучного сада, природного заказника «Воробьевы горы», парков «Фили» и «Красная Пресня», посетили Усадьбу Деда Мороза в Кузьминках.

В соревнованиях приняли участие коллекционеры ретроавтомобилей, автомобильные историки и журналисты, артисты, бизнесмены и выдающиеся спортсмены современности, не раз покорившие подиумы самых престижных европейских ралли – Mille Miglia, Gran Premio Nuvolari, Targa Florio, Rallye Automobile de Monte-Carlo.

«Звездные» участники продемонстрировали самые разные автомобильные пристрастия – Родион Газманов пилотировал Rolls-Royce Corniche 1971 года, Александр Буйнов покорял дистанцию на «Волге» ГАЗ-21. Поддержать своих друзей приехал участник многих предыдущих этапов Кубка РАФ Оскар Кучера.

Награждение и торжественная часть состоялись в усадьбе Н.А. Дурасова в парке Люблино.

Председатель Комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский назвал победителями абсолютно всех участников ралли: «Наше мероприятие – это праздник для всех причастных, и мы делаем все возможное, чтобы он был ярким, эмоциональным и добрым».

В свою очередь, президент РАФ Виктор Кирьянов выразил слова благодарности заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову и министру правительства Москвы Александру Кибовскому, которые приняли непосредственное участие в подготовке ралли.

Финал серии соревнований состоится 10 сентября в Санкт-Петербурге.