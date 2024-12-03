Marstek запускает Energycube AC Couple ESS – новая эра решений для домашних микросетей 

Компания Marstek, один из лидеров в области технологий хранения энергии, провела мероприятие, посвященное запуску Energycube AC Couple ESS на выставке Solar Solutions Düsseldorf.

Питер Янг (Peter Yang), генеральный директор Marstek, поделился своим взглядом: «Мы очень рады сотрудничать с EUPD в запуске Energycube в Дюссельдорфе, Германия. Это знаменует собой важную веху на нашем пути предоставления инновационных доступных решений для хранения энергии. Energycube отражает нашу приверженность эффективности и устойчивости, расширяя возможности пользователей для достижения энергетической независимости. По мере роста спроса на возобновляемые решения мы с нетерпением ждем возможности представить эту передовую технологию отраслевым экспертам, партнерам и сообществу в целом».

На мероприятии был представлен Energycube наряду с новыми энергетическими решениями компании Marstek.

Energycube представляет собой значительный прогресс в области хранения энергии, предлагая дружественную пользователю установку, масштабируемую ёмкость и инструменты для управления энергией в режиме реального времени. Он имеет конструкцию, обеспечивающую легкость установки без необходимости в технических знаниях, идеально подходит для различных условий, включая лесные домики, яхты и отдаленные дома, поддерживает как моно-, так и мультиблоки, обеспечивая масштабируемость до 10 кВт и мощность до 20,48 кВтч.

Также он оснащен доступом к ценам на электроэнергию в режиме реального времени в 46 странах мира, поддерживая оптимизированное управление затратами на электроэнергию использует возможности ограничения потребления в период пиковой нагрузки и увеличение потребления в период спада потребления, повышая тем самым ежедневную экономию энергии.

Компания Marstek, основанная в 2009 году, является одним из мировых лидеров в области решений для возобновляемых источников энергии, специализируясь на передовых технологиях хранения энергии. Располагая четырьмя производственными базами и предприятиями в США, Германии, Японии, Кении и Нигерии, компания интегрирует инновации с вертикально-ориентированной отраслевой цепочкой для создания масштабируемых и эффективных энергетических систем.