Мастера из северных районов РФ представят работы для мультимедийной выставки «Бескрайний север»

Проект представляет собой современную мультимедийную выставку, посвященную жизни и культуре северных регионов России. В экспозиции с использованием мультимедийного формата будут представлены работы художников этих регионов, фотографии, видеозаписи, панорамные аэросъемки, документальные и анимационные работы, на основе материалов из северных регионов нашей страны, позволяющих почувствовать уникальную атмосферу и национальную идентичность русского Севера.

Выставка пройдет в одном из мультимедийных залов столицы и объединит в одной экспозиции работы нескольких десятков участников – художников, фотографов, режиссеров, мастеров декоративного искусства – из северных регионов РФ, покажет в современном и высокотехнологическом виде их работы большой аудитории и станет площадкой, объединяющей любителей и специалистов в области изучения культуры Севера России.

Работы для выставки отбираются на конкурсной основе до 15 октября 2021 – приглашаются авторы фотографий и видеороликов из северных регионов России (Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Мурманской области и т. п.). Авторы работ получат дипломы участников выставки и возможность приехать в Москву для открытия выставки за счет организаторов.

В каждой категории (фотография, видео, живопись) будут выбраны победители, которые получат денежный приз.

К участию принимаются цветные и монохромные фотографии (включая черно-белые), видеозаписи, художественные работы (в цифровом виде).

Для подачи работ на участие нужно заполнить форму участника на сайте выставки сайте выставки «Бескрайний Север», а результаты будут подведены 15 октября 2021.

Выставка организована РОО «Росинформразвитие» при поддержке Минкультуры России.