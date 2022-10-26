Mauve объявила лауреата премии «Женщины в бизнесе» на конкурсе Go Global Awards 2022

В пятницу компания Mauve Group была удостоена премии «Женщины в бизнесе» на конкурсе Go Global Awards 2022.

Конкурс Go Global Awards, организуемый Советом по международной торговле, представляет собой ежегодное мероприятие, посвященное глобальным компаниям, продвигающим экономику с помощью своих инноваций, технологий и стратегий. Организации получают награды за стойкость и способность преодолевать трудности.

В этом мероприятии, состоявшемся в Таллинне (Эстония), приняли участие сотни руководителей высшего звена и представителей правительственных органов, международных предприятий, фирм венчурного капитала и финансовых учреждений.

В то время как участники чествуют талантливые организации, меняющие мир труда, конкурс Go Global Awards также имеют целью создание сообщества производителей, экспортеров и поставщиков услуг для обмена идеями, установления партнерских отношений и создания новых связей.

Конференция и церемония вручения премий Go Global прошли в течение трех дней в рамках программы установления связей B2B, конференций, визитов на объекты и финального ужина.

Премия «Женщины в бизнесе» присуждается женщинам, независимо от их звания, должности или статуса руководителя, за их достижения в создании и развитии международных возможностей для их бизнеса.

Компания Mauve Group, имеющая более четверти века опыта поддержки компаний в расширении их зарубежной деятельности, является одним из лидеров услуг в сфере глобального расширения. Ее основное решение Employer of Record позволяет предприятиям любого масштаба нанимать своих работников в странах, где у них нет своего местного предприятия.

Кроме того, компания Mauve Group предлагает полный ассортимент расширенных решений, включая глобальную платежную ведомость, помощь с визами и иммиграцией, управление проектами и консультационные услуги.

Организация была представлена в Таллине специалистом по маркетингу и организации мероприятий Деметрой Тофаридес (Demetra Tofarides), а также представителем по стране и координатором развития бизнеса Терезой Льюис (Teresa Lewis). Деметра Тофаридес пояснила важность этой награды для нее в личном и профессиональном плане:

«Для нас, Терезы и меня, двух женщин в бизнесе, работающих в компании с основательницей и генеральным директором компании Энн Эллис (Ann Ellis) и большинством сотрудников-женщин, а также для всей нашей команды эта награда имела большое значение. Мы с Терезой удостоились чести представлять Mauve Group и получить эту награду, а также познакомиться с другими замечательными мужчинами и женщинами, работающими в бизнесе».

Тереза Льюис подробно рассказала о своих чувствах в связи с получением этой награды от имени Mauve Group:

«В компании Mauve широко представлены женщины, и для нас большая честь получить премию «Женщины в бизнесе». Мы очень горды возможностью привезти ее домой всем тем, кто так усердно трудился, чтобы сделать нас компанией, которой мы являемся сегодня».

Глава компании Энн Эллис подчеркнула стремление компании Mauve к улучшению возможностей для развития женского бизнеса за счет создания более благоприятных и равноправных условий труда:

«Для меня большая честь, что Mauve была удостоена премии «Женщины в бизнесе», и я горжусь достижениями нашей команды. Будучи основательницей этой компании, я надеюсь, что эта награда вдохновит больше женщин на превращение своих идей в международный бизнес. Это символизирует стремление к повышению гибкости и равенства на рабочих местах по всему миру — мы хотим встать во главе новой эры, предоставляющей женщинам более широкие возможности в бизнесе».