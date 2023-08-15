Maypharm выпускает филлер METOO FILL — ботулотоксин Metox 2-го поколения

Компания Maypharm CO, LTD, известный корейский производитель, представила на рынке ботулотоксин Metox с технологическим преимуществом 2-го поколения и филлер meNnus PLA для регенерации коллагена, в разработке которых использовались исключительно передовые технологии, гарантирующие их безопасность и эффективность.

На протяжении многих лет Франция, Германия и США считались неизменными лидерами в области косметологии и инноваций в создании косметической продукции. Но все изменилось после выхода на арену Республики Кореи — страны, совершившей настоящую революцию в индустрии красоты, внедряющей в производство инновационные технологии и представляющей миру продукцию, не имеющую аналогов.

Дермальный филлер на основе гиалуроновой кислоты METOOFILL (имеющий маркировку CE) от компании Maypharm CO, LTD преодолел ограничения традиционной технологии гиалуроновой кислоты с перекрестными связями за счет использования трех запатентованных инновационных технологий.

1. Монофазная технология микрошариков

Эта запатентованная технология повышает долговечность геля за счет однородной структуры частиц гиалуроновой кислоты, обеспечивающей стабильный объем, исключительное сцепление и устойчивость к миграции.

2. Многоступенчатая технология формирования перекрестных связей

Филлер Metoo Fill проходит трехэтапный интенсивный процесс формирования перекрестных связей DVS, который оптимизирует плотность, обеспечивает выдающиеся вискоэластичные свойства, гибкость и улучшенный профиль для инъекций при сохранении биосовместимости и физической функциональности немодифицированной гиалуроновой кислоты.

3. Многоступенчатая амфифильная очистка

После формирования перекрестных связей филлер Metoo Fill проходит процесс многоэтапной очистки, обеспечивающий полную нейтрализацию межсвязующего агента с использованием решения PBS, в результате чего образуется сеть цепей гиалуроновой кислоты с чистотой свыше 97% в отличие от других продуктов на рынке со степенью чистоты не более 95%.

В результате серия продуктов Metoo Fill содержит 4 линии с различными характеристиками геля для различных нужд: за счет применения этих трех запатентованных технологий продукты METOO FILL обеспечивают долговечность и пластичность, гарантируя естественный эффект и удовлетворение пользователей.