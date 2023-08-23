Maypharm выпускает первый экзосомальный наполнитель для волос из жировых клеток – HAIRNA

Мир
23 августа 2023

Maypharm представляет первый в мире экзосомальный наполнитель для волос из жировых клеток – HAIRNA Система HAIRNA Exosome Hair Fill разработана с использованием эксклюзивной технологии Maypharm для омоложения кожи головы и роста волос.

2XSOME

Старение кожи головы и выпадение волос 

Алопеция и другие аномалии в волосах могут возникать по целому ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

  1. Потеря коллагена в волосовых фолликулах в связи с возрастом
  2. Потеря капилляров кожи головы, уменьшение подачи кислорода и питательных веществ в фолликулы
  3. Уменьшение размера фолликула и увеличение выработки кожного сала из-за экспрессии гормона ДГТ
  4. Снижение способности регенирации и восстанавление кожы головы из-за нарушений кожного барьера
  5. Сокращение переноса пигмента из-за потери меланоцитов (седые волосы)

Дополнительный активный компонент

01  Биотиноил трипептид-1

Биотиноил трипептид-1 – это пептид с тремя аминокислотами, сочетающий в себе знаменитый коллагеновый фрагмент GHK с биотином, хорошо известная добавка для крепких волос и ногтей. 

Преимущества биотиноил трипептида-1

1. Активация клеток волос
Способствует распространению кератиноцитов на основании фолликула и помогает оптимально удерживать волосы за счет стимулирования синтеза молекул адгезии — ламинана 5 и коллагена IV. 

2. Гена-экспрессивная стимуляция
Стимулирует выражение гена КИ-67 – маркера распространения, связанного с клеточным распространением, а также восстановления тканей.

3. Регулирование метаболизма клеток волос
Способствует микроциркуляции в коже головы и стимулирует коммуникацию клеток, улучшая подачу кислорода и питательных веществ в волосяные фолликулы. 

02   Медный трипептид-1

Медный трипептид-1 (GHK-Cu) – медно-пептидный комплекс, присутствующий в таких физиологических жидкостях, как плазма и слюна. Поскольку истощение меди является одной из причин старения кожи и выпадения волос, этот трипептид быстро становится популярным компонентом для лечения волос и кожи головы.

Преимущества медного трипептида-1

1. Расширение волосяных фолликул
При изучении свойств медного трипептида-1 для заживления ран было обнаружено увеличение фолликул волос по всей зоне, что в конечном итоге привело к открытию того, что медные пептиды стимулируют рост волос за счет стимулирования распространения фолликулярных клеток.

2. Регулирование цикла роста волос
Медные пептиды стимулируют и продлевают фазу роста волос (анаген), что обеспечивает дополнительное время для активного роста волос и их утолщения. Они также участвуют в сокращении неактивной фазы волосовых фолликул (телоген).

3. Ингибирование гормона DHT
Дигидротестостерон (DHT) – гормон, преобразованный из холестерина, является основной причиной андрогенетической потери волос. ДГТ преобразуется благодаря ферменту, известному как 5-альфа-редуктаза, которому пептиды, как было показано,   препятствуют.

03  Полипептид

1. sh-Полипептид-1 (FGF2)
Синтезированная копия генной кодировки человека для базового коэффициента роста фибробласта (FGF2). Стимулирует рост и распространение фибробластных и кератиноцитных клеток, а также синтез компонентов коллагена и   экстраклеточной матрицы, а также способствует поддержанию здоровья кожи головы.

2. sh-Полипептид-4 (SCF)
Синтезированная копия генного кодирования человека для коэффициента стволовых клеток (SCF). Играет важную роль в формировании клеток крови и меланоцитов, регулирующих выживание и распространение меланоцитов у взрослых для поддержания нормального переноса пигмента (предотвращение седых волос).

3. sh-Полипептид-12 (НОG)
Синтезированная копия генетического кодирования человека для Noggin protein (NOG). Ноггин – сигнальная молекула, играющая роль в развитии тканей и формировании специализированных клеток. Исследования показывают, что сигнализация Noggin необходима для введения фазы роста фолликула (анагена).

Наполнитель волос и стимулятор роста волос HAIRNA Exosome 

Биотин трипептид-1 – это пептид с тремя аминокислотами, сочетающий в себе знаменитый коллагеновый фрагмент GHK с биотином, хорошо известная добавка для крепких волос и ногтей. Полученный биотиноил трипептид-1 продемонстрировал эффекты восстановления роста волос, сравнимые с эффектами миноксидила.

Помимо HAIRNA Exosome Hair Fill, компания Maypharm представила такие популярные продукты из стволовых клеток человека, как 2XSOME для лица и шеи.

Благодаря обширным клиническим исследованиям продукция Maypharm прошла тщательные испытания на многих людях и получила мировую известность.

Независимо от того, хотите ли вы улучшить свой внешний вид или восстановить уверенность в себе, HAIRNA Exosome Hair Fill – это решение, которое трудно превзойти.

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