Мебельная выставка CIFF Guangzhou пройдет в марте 2025 года

CIFF Guangzhou вернется в марте 2025 года, отметив свое 55-летие в выставочных комплексах Canton Fair Complex и PTWC Expo в Гуанчжоу. Известная как ведущая глобальная платформа для мебельной промышленности, CIFF Guangzhou предоставляет профессионалам стратегическую арену для изучения новейших возможностей в области дизайна, инноваций и бизнеса.

CIFF Guangzhou под девизом «Тенденция дизайна, глобальная торговля, полная цепочка поставок» объединяет ведущие компании для демонстрации инновационных продуктов и решений для развивающихся потребностей рынка. На 8-дневном мероприятии представлены дизайнерские витрины, B2B-встречи и мероприятия по поиску партнеров, которые расширяют эти инициативы в Интернете круглый год. В 2025 году CIFF Guangzhou будет состоять из двух этапов, полностью охватывая цепочку мебельной промышленности.

Первый этап, запланированный на 18-21 марта 2025 года, будет посвящен домашней мебели с разнообразными предложениями в таких секторах, как столовая и гостиная, диван и кровать, домашний декор и домашний текстиль и уличная мебель.

(PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

Второй этап, с 28 по 31 марта 2025 года, переключает внимание на офисные и коммерческие помещения, представляя витрину современных решений для рабочих мест и коммерческого дизайна. Основные решения включают в себя офисную среду, офисные кресла и общественные коммерческие, сектора в которых представлены инновационные проекты для рабочих мест, школ, отелей, больниц и других общественных мест. Одновременно CIFM/INTERZUM Guangzhou предложит передовые решения для технологий производства мебельного оборудования, мебельных материалов и фурнитуры, стимулируя интеллектуальные и устойчивые инновации для отрасли.

CIFF Guangzhou с более чем 4700 экспонентами на обширной выставочной площади площадью 850 000 квадратных метров ожидает к 2025 году более 380 000 профессиональных посетителей из более чем 200 стран и регионов.