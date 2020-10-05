Меценат Михаил Гуцериев поспособствовал строительству православного храма в Республике Беларусь

В минувшую субботу отечественный бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев побывал в белорусском поселке Шершуны (Минская область). В этом населенном пункте с его финансовой помощью было успешно завершено строительство православного храма в честь святого пророка Иоанна Предтечи. 3 октября в присутствии Михаила Гуцериева, руководителя БПЦ епископа Вениамина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоялась торжественная церемония освящения православной святыни.

К строительству храма в Шершунах приступили в середине 2018 года, все работы были завершены во второй половине нынешнего года. Двухкупольное здание одновременно вмещает в себя порядка 150 человек. Приходской комплекс включает храм, площадку для игр детишек, место для отдыха прихожан и причтовый дом. Следует отметить, что неподалеку от христианской святыни (всего в 50-70 метрах) расположена могила танкистов, погибших летом 1944 года в борьбе за освобождение Беларуси от фашистских захватчиков.