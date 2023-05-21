Меценат Михаил Гуцериев поддержал проведение Всероссийского фестиваля эстрадного искусства «Россия-транзит»

С 12 по 13 мая в Екатеринбурге на базе Дворца культуры железнодорожников состоялся первый отборочный тур Всероссийского фестиваля эстрадного искусства «Россия-транзит». Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда «САФМАР», основателем которого является Михаил Гуцериев.

Ежегодный фестиваль «Россия-транзит» считается одним из крупнейших творческих конкурсов в России. Фестиваль традиционно собирает талантливых исполнителей изо всех регионов России, представляющих самые разные направления эстрадного искусства. За годы проведения фестиваля в его конкурсной программе участвовало свыше 80 тысяч молодых артистов музыкального, вокального, оригинального, разговорного, хореографического и циркового жанров.

В состав жюри фестиваля, возглавляемого в нынешнем году заслуженным артистом России Симоном Осиашвили, вошли выдающиеся представители различных направлений отечественной эстрады – Л.Агутин, С.Войтенко, О.Акулич, В.Сюткин, О.Штром и др.