Меценат Михаил Гуцериев помог Краснодарскому отделению Русского географического общества

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18 октября 2022

При поддержке благотворительного фонда «САФМАР» (основатель – Михаил Гуцериев) 9 октября в Краснодаре торжественно открылись Аллея героев России и скульптура Сергия Радонежского. Отныне Аллея героев у Русской православной школы им. Преподобного Серафима Саровского украшена бюстами выдающихся деятелей России – Д.И. Донского, Ф.Ф. Ушакова, А.В. Суворова и М.И. Кутузова. На территории Детского дома «Рождественский» установлена памятная скульптура Преподобному Сергию Радонежскому.  

В России торжественно отмечается 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 30-летие основания храма Рождества Христова. Установка памятных скульптур и бюстов выдающимся служителям Отечества и великому святому является частью этих торжеств. Появление скульптуры на территории храма, включающей Русскую православную школу и Детский дом – важная веха в процессе сохранения уникальной тысячелетней истории России и развитии ее отечественной культуры, это и неоценимый вклад в укрепление величия русского духа и любви к Родине.

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