Медтехника, оптика и мороженое: Москва увеличила поставки несырьевой продукции в страны АТР

В январе-сентябре 2021 года объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг 6,53 миллиарда долларов, прирост составил 10,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва продолжает укреплять внешнеторговые отношения со странами АТР и увеличивать продажи несырьевой неэнергетической продукции. С 2019 года столичным производителям удалось повысить объем поставок на 45 процентов, с 4,5 миллиарда долларов до 6,53 миллиарда долларов. Если сравнивать экспортные показатели Москвы с другими российскими регионами, то столица обладает явным преимуществом: доля города в общероссийском экспорте в страны АТР составляет 35 процентов», – подчеркнул заместитель мэра.

По словам Владимира Ефимова, в число основных импортеров столичной продукции входят США, Китай, Япония, Гонконг, Индия, Республика Корея и Мексика. Кроме того, в этом году выросли поставки Москвы во Вьетнам, Мьянму и Канаду: в сравнении с показателями 2020 года прирост составил 16,5, 35,4 и 74,2 процента соответственно.

По данным Центра «Моспром», среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые импортируют столичную несырьевую продукцию, США занимает первое место по объему закупок из Москвы, опередив Китай и Японию. Так, в январе-сентябре этого года объем экспорта в США составил почти 2,2 миллиарда долларов, что на 27,8 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Доля США в общем объёме экспорта в страны АТР растёт – если в прошлом году она составляла 29 процентов, то в этом году — 33,4 процента. Большим спросом у американских покупателей пользуются столичные товары промышленных категорий, а именно: механическое оборудование, смешанные удобрения, оптика, медицинская техника. Также Москва увеличила продажи пищевой продукции, какао, мороженого и различных безалкогольных напитков», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Индия входит в ТОП-5 основных импортеров столичных товаров и остается важным торговым партнером города. По итогам 9 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы на рынок Индии составил 535,80 миллиона долларов. По сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов показатель увеличился на 64,4 и 36,9 процента соответственно.

Среди поставляемых товаров в Республику можно выделить электроустройства (объем составил 91,54 миллиона долларов), а также пластмассы и изделия из них (более 7 миллионов долларов).

В январе-сентябре 2021 года Москва также нарастила поставки в Южную Корею. За 9 месяцев несырьевой неэнергетический экспорт города в Республику в денежном эквиваленте достиг 477,25 миллиона долларов, прирост составил 183,4 процента по сравнению с 2020 годом.

В этом году положительную динамику экспорта в страну продемонстрировали следующие товарные категории: электроустройства (рост составил 93 процента), неорганические красители (2,14 процента), корма (157,4 процента) и животные продукты (32,8 процента).

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