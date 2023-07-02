Мэрия Москвы: Карту москвича можно привязать к профилю в приложении «Метро Москвы»

Москва
2 июля 2023

В личном кабинете приложения «Метро Москвы» теперь появилась возможность привязки карты москвича. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас проходит тестирование механизма оформления льготниками виртуальной социальной карты. Кроме того, испытание виртуальной «Тройки» уже стартовало в московском транспорте. На данный момент ею можно пользоваться на МЦК, а также на станциях Замоскворецкой и Кольцевой линий метрополитена, сообщает Независимая газета.

А благодаря привязке карты москвича в личном кабинете приложения «Метро Москвы» отныне возможность отслеживания истории собственных поездок в режиме онлайн появилась у 5 млн пассажиров. Кроме того, студенты и школьники смогут избежать обращения в кассы для приобретения льготных абонементов.

Собянин также отметил, что у родителей появилась возможность отслеживания перемещения их детей на городском транспорте. Это потребует привязки к своему личному кабинету карты москвича ребенка.

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