Мероприятия по обеспечению надежности МН Палкино – Приморск успешно проведены ООО «Транснефть – Балтика»

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28 июня 2024

ООО «Транснефть – Балтика» провело мероприятия по обеспечению высокого уровня надежности магистрального нефтепровода (МН) Палкино – Приморск.

В ходе плановой остановки транспортировки нефти на 72 часа был произведен монтаж нового магистрального насоса НМ 3600-230 на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Правдино». Новый насос производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» изготовлен из отечественных компонентов. Технические характеристики соответствуют современным требованиям к насосному оборудованию, а полное импортозамещение позволяет бесперебойно выполнять техническое обслуживание и ремонты.

После комплексного опробования насос введен в эксплуатацию. В магистральной насосной ЛПДС «Правдино» в течение 2024–2025 гг. планируется замена еще четырех аналогичных насосов, а также техническое перевооружение вспомогательных систем.

Также в ходе плановой остановки МН Палкино – Приморск выполнено подключение узла запорной арматуры. Осуществлено устранение выявленных в ходе диагностики дефектов на линейной части трубопровода, ремонт запорной арматуры и регуляторов давления на площадочных объектах.

В настоящее время трубопровод функционирует в штатном режиме. Транспортировка нефти ведется в соответствии с графиком.

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