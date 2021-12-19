Мероприятия в честь 200-летия Ф.М. Достоевского организовали в Пскове

Весь 2021 год в России продолжается большой проект по празднованию юбилеев выдающихся исторических личностей нашей страны. В разных регионах проходят выставочно-просветительские мероприятия в целях повышения интереса к изучению биографий и творчества выдающихся людей России, славных дат российской истории и культуры, с целью популяризации культурного наследия и культурных ценностей, для демонстрации и популяризации высокого историко-культурного потенциала российских регионов, обмена опытом, координации деятельности учреждений культуры.

В рамках проекта в 2021 году в разных городах России проходит серия выставочно-культурных мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского.

Так, с 19 декабря в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре каждый желающий может посетить специально подготовленную выставку «Путь к вере: Достоевский, его герои и великие читатели», экспозицию которой сформировал Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. Выставка представляет этапы его духовных исканий, запечатленные в прозе, публицистике и переписке.

20 декабря в Псковском государственном университете – пленарное заседание «Достоевский и мировая христианская культура». Сопредседатели заседания: статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова и председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Федор Достоевский, без сомнения, является одним из величайших русских писателей, творчество которого признано как в России, так и за рубежом. Одно только имя Достоевского стало своеобразным кодом общения с Европой и со всем миром. Значение произведений писателя наряду с важностью сохранения и популяризации наследия автора – главные темы обсуждения форума.

В качестве выступающих в пленарном заседании были приглашены: директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак, художественный руководитель и директор Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, директор Государственного Театра Наций и генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, а также другие эксперты в сфере культуры и образования.

К подготовке и к участию в пленарном заседании были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных библиотек, представители музеев России, представители науки, занимающиеся изучением жизни и творчества Ф.М. Достоевского, специалисты в области историко-культурного наследия, студенты высших и средних учебных заведений.