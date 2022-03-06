Месси-бургер порадует посетителей Хард Рок Кафе по всему миру

Hard Rock Cafe объявляет о глобальном запуске своего новейшего элемента меню — бургера Месси (Messi Burger) — в рамках кампании «LIVE GREATNESS», проводимой компанией Hard Rock International совместно с легендой мирового футбола Лионелем Месси (Lionel Messi). Начиная с сегодняшнего дня этот кулинарный шедевр, созданный самим Месси, теперь доступен для поклонников, желающих заказать его в Хард Рок Кафе по всему миру.

В рамках продолжающегося сотрудничества компании Hard Rock International с Лионелем Месси Хард Рок Кафе с гордостью представляет одноименный бургер, вдохновленный самой легендой футбола и воздающий должное классическим компонентам этого блюда.

Messi Burger состоит из десяти ингредиентов с насыщенным вкусом и ароматом, которые по-новому позволяют взглянуть на легендарный стейк-бургер Хард Рок Кафе. Бургер порадует поклонников хард-рока и Месси поджаренной до совершенства двойной котлетой из сочной говядины с лучшими приправами. А топпинги окажутся дополнительной порцией радости: сыр проволоне, нарезка из чоризо, карамелизированный красный лук, а также фирменный пряный копченый соус, все подается на разогретой булке бриош с листовым салатом и спелыми помидорами. А если вы захотите отведать MESSI по полной, за небольшую доплату можно попросить дополнить бургер жареным яйцом.

«Для нас большая честь вывести наше партнерство со всемирно известной футбольной звездой Лионелем Месси (Lionel Messi) и кампанию LIVE GREATNESS на новый уровень и отметить это запуском новой версии легендарного стейк-бургера, — заявил главный операционный директор Hard Rock International Джон Лукас (Jon Lucas). — Мы рады приветствовать поклонников хард-роак и Месси на нашей территории, и предлагаем им попробовать бургер, созданный самим Месси, чтобы получить уникальную и незабываемую гамму чувств». Hard Rock Cafe — всемирно известный бренд мирового класса, под которым работают кафе по всему миру, ежегодно посещаемые миллионами. Первое Хард Рок Кафе было открыто в Лондоне в 1971 году. Бренд быстро расширил свое влияние, и кафе под его именем появились в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майами, Париж, Сидней и др. Хард Рок Кафе предлагает уникальные блюда, приготовленные из свежих высококачественных ингредиентов. Чтобы удовлетворить постоянно меняющийся вкус потребителей, компания непрерывно обновляет свое меню временными инновациями, включая новые версии бургеров, эксклюзивные коктейли и многое другое.