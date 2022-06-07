Методы поискового продвижения для начинающих

Интернет-маркетинг — основная форма привлечения новых покупателей через сеть интернет. Чтобы понять, как привлечь пользователей на сайт, необходимо разобраться в способах продвижения, которые подойдут как начинающим брендам, так и компаниям, уже сформировавшим себе имя.

SEO-продвижение сайтов

Данный метод предполагает комплексную оптимизацию сайта под требования поисковых систем. По сравнению с другими способами, SEO требует больше времени: проработке страниц нужно уделять много внимания для выхода в топ запросов пользователей в Яндекс и Google. Однако такой подход окупается со временем: именно создание уникального контента и наполнение посадочных страниц позволяет сделать сайт удобным, интересным, привлекательным для пользователя. Собственная страница в интернете сформирует представление о компании, сделает бренд узнаваемым и станет отличным начальным этапом для развития бизнеса через сеть.

Использование контекстной рекламы

Продвижение сайтов в Яндекс и на других поисковых платформах возможно с помощью объявлений. Информация демонстрируется пользователям в соответствии с ранее заданными запросами в поиске. Привлекать клиентов благодаря этому методу можно быстро и без затруднений: использование Яндекс.Директ и Google AdWords позволяет оперативно повысить трафик, если правильно настроить рекламу на целевую аудиторию.

Выбор таргетинга

Показ объявлений в социальных сетях, который можно настроить исходя из конкретных параметров целевой аудитории: пола и возраста, географического положения, занятости. Подходит для новичков продвижения в интернете, поскольку настроить объявления очень просто — главное сформировать точный портрет покупателя. Требует небольших вложений и позволяет быстро привлечь внимание клиентов.

Продвижение через группы и сообщества

Эффективный способ привлекать новых пользователей, поскольку информация о компании или товарах размещается в местах, где могут находиться потенциальные покупатели. Например, продажу билетов можно разместить в группе о путешествиях, детскую одежду — в сообществе мам. Однако за продвижение в больших сообществах придется заплатить больше денег, но вложение окупится благодаря гарантированному повышению продаж.

Школа арбитража трафика поможет понять, с каких маркетинговых стратегий стоит начать продвижение и какими инструментами воспользоваться на начальных этапах для увеличения дохода своего бизнеса.