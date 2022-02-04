MEYLE добилась успеха в нескольких гонках сезона 2021 года

Уже 2 года пандемия коронавируса оказывает влияние на общественную жизнь и испытывает на прочность многие виды спорта, среди которых и автоспорт. Несмотря на это, гамбургская компания MEYLE провела успешный гоночный сезон 2021 года в качестве спонсора и технического партнера. В сотрудничестве с дрезденской командой T3 Motorsport компания впервые представила на гонке ADAC GT Masters гоночный автомобиль Lamborghini Huracán GT3 Evo в фирменном дизайне MEYLE. Lamborghini также дебютировал в гостевом заезде на DTM. Успехом увенчалось и участие MEYLE в чемпионате Европы по гонкам на грузовиках (FIA) и в чемпионате Германии по ралли (DRM).

Компания MEYLE традиционно выступает спонсором в автоспорте, гармонично сочетания разработку деталей и страсть к спорту. В этом году компания MEYLE не только оказывала дрезденской команде T3 Motorsport техническую поддержку, но и впервые выступила в качестве главного спонсора одного из гоночных автомобилей команды T3 — Lamborghini Huracán GT3 Evo со стартовым номером 71. Оформленный в новом впечатляющем фирменном дизайне MEYLE автомобиль принял участие в двух гостевых заездах DTM в качестве особого гостя. При этом, помимо гонщика команды T3 Макса Рауля, за руль сел заводской водитель-испытатель Lamborghini Мирко Бортолотти (Mirko Bortolotti) и финишировал на втором месте.

В 2020 году многие гонки чемпионата Европы по гонкам на грузовиках (FIA) были отменены, но в прошедшем году сезон состоялся. Саша Ленц, гонщик команды SL TruckSport 30, достиг лучшего результата в своей карьере, завершив сезон в качестве вице-чемпиона в общем зачете FIA ETRC. MEYLE выступает техническим партнером и поставщиком запчастей для команды Саши Ленца с 2019 года. В общей сложности пять из 15 грузовиков, стартовавших в этом году, были оснащены тормозными дисками MEYLE и показали лучшие результаты в экстремальных условиях.

В этом году компания MEYLE впервые приняла участие в чемпионате Германии по ралли (DRM) в сотрудничестве с Кристианом Ридеманом, который успешно завершил гоночный сезон, заняв четвертое место в захватывающей финальной гонке. MEYLE предоставила свой инженерный опыт и высококачественные детали MEYLE в распоряжение Кристиана Ридемана и руководимой им команды молодых гонщиков, принявшей участие в ADAC Opel-e Rally — первом в мире чемпионате по электрическому ралли.

Андре Хушке, глава подразделения Product Management, Engineering & Data Management, убежден в полезности и важности спонсорства: «Мы гордимся тем, что, несмотря на пандемию, у нас за плечами успешный гоночный сезон. Инженеры MEYLE используют полученные во время гонок данные для тестирования в экстремальных условиях и оптимизации таких деталей, как оригинальные подшипники ступицы колеса MEYLE-ORIGINAL. В новом году мы продолжим свою спонсорскую деятельность, включая постоянную разработку новых технологий привода и расширение нашего ноу-хау. Мы с нетерпением ждем нового сезона!».

О бренде MEYLE

Лучшие запасные части и решения для независимого рынка запасных частей: поставщик, надежный, как друг

Компания MEYLE AG разрабатывает, производит и реализует высококачественные запасные части на независимом рынке послепродажного обслуживания автомобилей. Ассортимент продукции представлен тремя продуктовыми линейками: MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD и MEYLE-HD. Продукты и решения MEYLE предназначены для максимально широкой аудитории — профессионалов сферы технического обслуживания автомобилей, энтузиастов автоспорта, а также автолюбителей, которые ценят надежность и долговечность. Ассортимент MEYLE насчитывает более 24 000 надежных и долговечных изделий, произведенных на собственных заводах компании и предприятиях тщательно отобранных партнеров.

Ассортимент MEYLE охватывает практически все популярные марки автомобилей и включает следующие продуктовые линейки:

MEYLE-ORIGINAL : достойно оригинала. Около 21 000 наименований высококачественной продукции.

: MEYLE-PD : продуманные и улучшенные. Около 2000 моделей высококачественных тормозных дисков и колодок с современным покрытием и высокой эффективностью торможения.

: Около 2000 моделей высококачественных тормозных дисков и колодок с современным покрытием и высокой эффективностью торможения. MEYLE-HD: лучше, чем оригинал. Инженеры MEYLE разработали уже около 1000 компонентов MEYLE-HD для тысяч разных моделей автомобилей: технологически они превосходят оригинальные детали и отличаются особой долговечностью и устойчивостью к нагрузкам. На детали усовершенствованной конструкции MEYLE-HD дается гарантия сроком в четыре года.

В компании трудится примерно 1000 человек по всему миру, причем 500 из них — в расположенной в Гамбурге штаб-квартире. MEYLE сотрудничает с партнерами, клиентами и сервисными станциями в 120 странах, благодаря чему в распоряжении водителей оказываются запасные части и решения, на которые они могут полностью положиться. Именно так компания помогает стать станциям технического обслуживания ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ ВОДИТЕЛЕЙ.