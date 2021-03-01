Международная конференция по проведению успешных разрешений споров в постковидный период прошла в Краснодаре

С 15 по 16 февраля в Краснодаре проводилась крупнейшая международная конференция на тему проведения успешных разрешений споров в постковидный период. Практическая конференция была организована Межрегиональной ассоциацией медиаторов и адвокатов «МедиаТ» и Национальной ассоциацией профессиональных медиаторов «ПАРИТЕТ».

Были приглашены специалисты как из России, так и из зарубежных стран. В частности, в конференции принимали участие следующие спикеры: Иванова Елена Никитична (медиатор, переговорщик, руководитель клиники медиации), Максудов Рустем Рамзиевич (практикующий медиатор, председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации), Дубинина Юлия Александровна (президент Национальной ассоциации медиаторов «Паритет» тренер-медиатор, адвокат) и Антощук Юлия Викторовна (Федеральный судья Краснодарского края, Славянск-на-Кубани). Целями практической конференции были: обмен успешным опытом по альтернативному разрешению споров, объединение сообщества профессионалов в сфере медиации, а также реализация восстановительной медиации и медиативной оговорки в отношениях, связанных с бизнесом.

В первый день конференции участников ожидал день, насыщенный обилием информации: с 11 часов дня и до 17:00 выступали спикеры с докладами, затрагивающими различные аспекты разрешения споров. В частности, внимание было уделено и проведению медиации онлайн, и перспективам развития медиации в странах СНГ и в отдельных регионах России. К тому же проблема самих медиаторов в презентовании своих услуг не смогла остаться в тени: даны различные советы по развитию коммуникативных навыков специалиста, а также были рассмотрены техники, которые помогают медиатору управлять своим эмоциональным состоянием. Спикерами были затронуты различные сферы жизни, в которых возможно применение медиации: здравоохранение, административные дела, связанные с ДТП, семейно-брачные отношения, образование (в школьной среде), бизнес и его возможные отношения с органами государственного управления. Одним из спикеров, а именно Антощук Юлией Викторовной, была освещена судебная практика, в которой применялась медиация. Благодаря такому альтернативному способу разрешения споров нагрузка с судей значительно спадает, а сторонам удаётся решить затяжные конфликты во внесудебном порядке.

В целом первый день позволил более масштабным образом взглянуть на деятельность медиаторов.

А 16 февраля участники могли принять участие в игре, которая была проведена медиатором Еленой Поповой, и в тренинге, организуемом Мастерской Рустема Максудова.