Международная конференция «Тайны убийства Царственных Мучеников» состоится в Москве

Как сообщает «Русская Планета», сенсационные данные будут обнародованы на конференции «Тайны убийства Царственных Мучеников. Новые материалы следствия и независимые экспертизы». Мероприятие организовано Русским просветительным фондом имени Святителя Василия Великого, Женским православным обществом Фонда патриарха Гермогена и Международным фондом славянской письменности и культуры. Факты, подготовленные независимыми экспертами-криминалистами и историками, позволяют говорить о том, что, так называемые, «екатеринбургские останки» не имеют отношения к Романовым. Проведенная в этом году серия криминалистических экспериментов подтверждает: захоронение в Поросенковом Логу — фальшивое, появилось оно в 1920 году, спустя много лет после убийства семьи Николая II. Большевики сфабриковали эту могилу после выхода в свет книги английского журналиста Роберта Вильтона «Последние дни Романовых».

Как отметил в своем обращении к общественности на РНЛ один из организаторов конференции, президент Русского Православного Фонда имени Святителя Василия Великого Василий Бойко-Великий: «Надеемся, что эксперты следствия примут участие в предстоящей конференции 28 ноября 2021 года и ответят на вопросы православных. Надеемся также, что эксперты следствия и Следственный комитет РФ опубликуют в ближайшее время все экспертизы в полном объеме.

Без открытого научного обсуждения всех обстоятельств убийства Царской Семьи, справедливо названного Следственным комитетом РФ «Преступлением века», выполнение решений Архиерейских соборов 2016 и 2017 годов невозможно, потому что всякая закрытость, всякая тайна противна научному подходу и православному взгляду на всемирную историю».