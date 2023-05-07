Международный фестиваль «От винта!». Авторы лучшего изобретения получат 250 тыс. руб. от фонда Лужкова

29 апреля, в завершение Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Фонд Юрия Лужкова вручил очередную премию «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова, учрежденную совместно с фестивалем с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи.

Лауреатами премии в размере 250 000 рублей стала команда юных изобретателей Nomine Bigas, в которую входят Дана Ким 15 лет и 14-летние Константин Гусаров и Александр Котов из города Кировска Ленинградской области. Премия, которая была основана в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова, стала ежегодным призом одному из молодых изобретателей, чья работа признается экспертным советом наиболее ценной.

Предложенная лауреатами разработка — проект «Гравитационного накопителя энергии» — призвана решить задачу по обеспечению экологически чистого сохранения энергии, в т.ч. в отдаленных и труднодоступных регионах. Авторы, в настоящее время еще обучающиеся в школе, используют энергию гравитационного накопителя вместо литий-ионных аккумуляторов. Срок службы такого накопителя энергии — более 50 лет, в промышленных масштабах он способен сохранить и выдавать энергию в объеме 1МВатт/час.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отметив успехи молодых ученых, сказала: «Юрий Михайлович неустанно подчеркивал важность и необходимость взращивать ценнейший для любой страны ресурс – человеческий. Чтобы следовать инновационным путем развития, государству нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать абсолютно новые решения, охотно осваивать современные технологии. Каждый раз фестиваль «От винта!» наглядно демонстрирует огромный потенциал молодежи, и Фонд Юрия Лужкова рад возможности награждать молодых инноваторов, внося свой вклад в будущее. Сегодня Фонд поздравляет команду школьников Nomine Bigas с заслуженной победой за проект в области энергетики и экологии».

Предыдущая премия им. Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» была присуждена Дарье Нехорошевой из Ханты-Мансийска за проект «ИК-спектрометрическая система парафазного контроля химического состава смесей жидких углеродов в резервуаре и способ выполнения спектрометрических измерений с ее использованием». Система позволяет упрощенным способом анализировать состав жидкостей, повысить чувствительность и точность измерений, сократить время проведения анализа, использовать более широкий спектр аналитических действий, способствуя, таким образом, решению большего числа задач в науке и прикладных сферах.

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» стартовал 26 апреля на горном курорте Роза Хутор в Сочи. Это ежегодное всероссийское событие посвящено инженерии, молодежному инновационному и технологическому предпринимательству и промышленной профориентации.

В этом году на фестиваль приехали более 1000 участников, чтобы презентовать свои проекты, делиться «историями успеха», обмениваться опытом. Представители 31 страны, включая страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, приняли участие в десятках сессий в очном и онлайн форматах.

Сотрудничество Фонда с фестивалем научно-технического творчества неслучайно – Юрий Михайлович Лужков уделял огромное внимание поддержке и развитию молодежи, а также был страстным изобретателем, является автором новаторских решений в различных промышленных областях.

Для развития его прогрессивных идей, продолжения его добрых начинаний, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель и был создан Фонд Юрия Лужкова.

На фотографии: Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, награждает лауреатов премии «Молодой инноватор»