Международный опыт: достоверный контент в современных медиа

18 июля 2023 года российское агентство видеоновостей RUPTLY в сотрудничестве с Союзом информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) организовало онлайн-мастер-класс на тему «Принципы верификации контента в освещении новостей». Его участниками стали журналисты стран Африки и члены союза UNA, порядка 300 гостей из 55 стран.

Вместе с эволюцией медиа одновременно растет количество ложной информации, которую успешно используют для манипуляции общественным мнением. RUPTLY верифицирует контент, используя авторские новаторские методики.

В рамках вебинара удалось не только рассмотреть важность качественного контента, но и поделиться с иностранными коллегами опытом использования практических инструментов, которые позволят оперативно верифицировать новостной материал. Онлайн-сессия была построена на реальных кейсах, а участникам было предложено в режиме реального времени отличить фейк от достоверных сведений.

В век информационных технологий, когда пользователь может получить контент из разных каналов коммуникации, напрямую от очевидцев или от любительских новостных аккаунтов в социальных сетях, количество дезинформации возрастает. Случайные или умышленные ложные сведения наносят ущерб обществу. Потребителям необходимы надежные, достоверные источники информации. Именно поэтому качественная верификация контента необходима всем профессионалам в медиасреде.

«В информационном поле одним из приоритетов всегда была и будет достоверность информации и скорость ее подачи. Чем быстрее медиа дает актуальную новость, тем выше конкурентоспособность и уровень доверия со стороны потребителя. За 2022 год мы обработали порядка 4 849 поступивших к нам материалов, 1 388 из которых оказались недостоверными. К сожалению, в погоне за скоростью часто теряется и достоверность новости, а малейшая неточность уже может исказить всю картину. Стоит отметить, что сегодня медиа начали более серьезно подходить к выпуску контента и уделять больше времени проверке и актуализации данных. У нас есть средства, обеспечивающие защиту от дезинформации, которыми мы готовы делиться с нашими коллегами и клиентами».

Динара Токтосунова, руководитель видеоагентства RUPTLY

На онлайн-мастер-классе присутствовали участники из информационных агентств – членов UNA (57 агентств), международных информационных агентств, а также СМИ, учреждения и органы UNA.