Международный орган подтвердил экологическую безопасность продукции Vedanta Aluminium

Крупнейший производитель алюминия в Индии Vedanta Aluminium объявил о получении международной экологической декларации (EPD) на свой ассортимент продукции, который является одним из крупнейших в мировой алюминиевой промышленности. В результате тщательной оценки жизненного цикла (LCA) продукция компании Vedanta из первичного алюминия показала хорошие результаты по таким параметрам, как энергопотребление, выбросы парниковых газов, водопотребление и образование отходов. Это свидетельствует о передовых методах производства и экологических инновациях компании, направленных на обеспечение устойчивого развития всей производственно-сбытовой цепочки алюминия.

Экологическая декларация (EPD) — это стандартизированный и признанный на международном уровне документ, в котором содержится прозрачная и научно проверенная информация об экологических характеристиках продукта. Она основывается на тщательной оценке жизненного цикла (LCA) и содержит данные о воздействии продукции на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного цикла, включая добычу сырья, производство, использование и утилизацию по окончании срока службы.

Продукция из первичного алюминия, производимая компанией Vedanta Aluminium и подтвержденная декларацией EPD, включает в себя заготовки, первичный литейный сплав, катанку и слитки всех категорий. В совокупности эти продукты находят широкое применение в таких критически важных отраслях, как аэрокосмическая промышленность, инфраструктура, автомобилестроение, электротехника, упаковочная промышленность, а также в таких развивающихся отраслях, как высокотехнологичное производство, возобновляемые источники энергии, аккумуляторы, электромобили и т.д.

Комментируя получение сертификации, г-н Сунил Гупта (Sunil Gupta), главный операционный директор подразделения Aluminium Business в Vedanta Ltd., заявил следующее: «В то время как мир начинает следовать принципам устойчивого развития для создания будущего с низким уровнем выбросов углерода, алюминиевая промышленность находится на пике заметного роста и внедрения инноваций. Благодаря своей универсальности алюминий обладает значительным потенциалом для стимулирования преобразований в энергетике, что позволяет компании Vedanta Aluminium играть в этой сфере важную роль. Наша приверженность рациональному использованию ресурсов окружающей среды подтверждается экологической декларацией, что демонстрирует применение зеленых практик и инноваций в рамках всей нашей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Мы по-прежнему стремимся поддерживать самые высокие отраслевые стандарты и предоставлять нашим клиентам экологически безопасную продукцию».