Межведомственное взаимодействие в интересах пожилых людей возможно

Качество жизни пожилых людей зависит не только от слаженной работы социального и медицинского ведомств, но и от тесного включения в сопровождение граждан с функциональными ограничениями их ближайшего окружения и местного сообщества. Практики такого взаимодействия начинают широко распространяться в регионах России, и это обсуждалось на прошедшей 19 апреля 2021 г. в г. Тамбове экспертной дискуссии «Межведомственное взаимодействие в первичном звене здравоохранения».

Дискуссия проводилась с участием врачей из городских поликлиник и районных больниц Тамбовской области и специалистов Российской ассоциации геронтологов и гериатров в рамках проекта «Наставничество в первичном звене здравоохранения в интересах граждан пожилого и старческого возраста», реализуемого в пилотном режиме на территории области.

Дискуссию вел Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра, который рассказал о важности выстраивания внутренних отношений учреждениях первичного звена, о наставничестве в первичном звене и комплексной модели оказания медицинской помощи как о новом подходе к медицинскому образованию в области гериатрии.

Приглашенным гостем стала Наталия Ананьевна, начальник отдела лицензирования, стандартизации и контроля качества медицинской помощи управления здравоохранения области Тамбовской области, которая обратилась к участникам мероприятия: «В нашем деле, которое мы пытаемся сдвинуть с мертвой точки, а именно улучшить качество жизни пожилого населения Тамбовской области, нам важно не именно научиться их лечить, а важно научить их жить в своем новом возрасте, со своими новыми особенностями.

Поэтому мы должны их слышать, мы должны их слушать, мы должны научить их с этим жить. И для того, чтобы нам это все сделать, нам очень важно держать связь с геронтологическим центром в Москве. Наша с вами задача не просто получить экспертную связь, но и донести до коллег, которые работают с пожилыми пациентами».

Ксения Еруслановна, специалист-наставник молодых специалистов Тамбовской области, поделилась врачебными лайфаками, которые облегчают работу врача с пожилыми людьми.

Вадим Самородов, начальник отдела международной деятельности и общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра, представил Российские и международные практики системного ухода, которые будут рассматриваться для внедрения в Тамбовской области.

Проект «Модель наставничества» реализуется с 1 июля 2020 Российской ассоциацией геронтологов и гериатров, Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, и направлен на поддержку молодых специалистов первичного звена в малонаселенной и сельской местности, повышения уровня компетентности врачей в вопросах работы с пожилыми пациентами.

Команда проекта «Модель наставничества» планирует провести подобные совещания еще в восьми регионах-участниках проекта.