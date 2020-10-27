МИЦ получил еще одно разрешение для ЖК «Южное Бунино»

ГК МИЦ получил заключение о соответствии застройщика требованиям технических регламентов и проектной документации по канализационной насосной станции (КНС) в ЖК «Южное Бунино». Это значит, что хозяйственно-бытовая канализация будет подключена к сети Мосводоканала.

Таким образом, застройщик приблизил следующий этап — получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Южное Бунино» — это современный жилой комплекс, расположенный вдоль живописной береговой линии реки Сосенки и окруженный с трех сторон густыми лесопарками. На территории микрорайона строятся 19 монолитных разновысотных корпусов, созданных по индивидуальному дизайну. Всего в проекте предусмотрено более 9 тысяч квартир.

Отметим, что согласно плану, к моменту окончания строительства на территории комплекса начнут работу три детских сада, школа и учебно-воспитательный комплекс. Проектом предусмотрены дворы без машин, сквозные входные группы, безопасность территории будет осуществляться круглосуточным видеонаблюдением.