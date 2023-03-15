Microsoft будет сотрудничать с провайдером облачных игр Boosteroid

Microsoft Corp. и Boosteroid объявили о заключении 10-летнего соглашения о переносе игр Xbox PC на облачную игровую платформу Boosteroid. Компания Boosteroid, имеющая команду разработчиков программного обеспечения в Украине, недавно превысила 4 миллионов пользователей по всему миру и стала крупнейшим независимым поставщиком облачных игр в мире. Соглашение также позволит клиентам Boosteroid транслировать игры Activision Blizzard PC после того, как Microsoft завершит сделку по приобретению Activision Blizzard.

В сочетании с другими партнерствами, недавно объявленными Microsoft, это означает, что популярные франшизы, такие как Call of Duty, получат более 150 миллионов дополнительных игроков и сделают игры, созданные Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard, доступными для игры на нескольких облачных игровых сервисах и подписках.

«Мы верим в способность игр объединять людей. Вот почему Xbox стремится дать каждому больше возможностей играть в свои любимые игры на разных устройствах», – сказал Фил Спенсер, генеральный директор Gaming, Microsoft. «Предоставление игр Xbox для ПК членам Boosteroid, включая игры Activision Blizzard, такие как Call of Duty, после заключения сделки, является еще одним шагом в реализации этого видения».

Boosteroid разделяет концепцию Microsoft, заключающуюся в том, чтобы довести игры до максимально возможного числа людей, мест и платформ. Нашей целью является предоставление геймерам возможности играть в любимые игры на любом устройстве», – сказал Иван Швайченко, генеральный директор Boosteroid. «Сегодняшнее заявление – еще один шаг в этом направлении. Вся наша украинская команда разработчиков ценит приверженность Microsoft Украине, и мы готовы сотрудничать с целью поддержки местного сообщество разработчиков игр для дальнейших инвестиций в восстановление экономики страны».

Компания Boosteroid работает с 2017 года и ведет исследования и разработки в Украине, в основном в Киеве и Харькове. С начала 2023 года компания объявила о новых шагах по добавлению облачных игровых сервисов на Mac, Chromebook, телевизионные приставки Android и телевизоры LG. Она предлагает потоковую передачу облачных игр через браузерные и специализированные приложения, включая Windows, Linux, Android, Android TV и macOS.

«Партнерство Microsoft с Boosteroid является хорошей новостью и дополнительным доказательством непрерывной поддержки Украине», – заявил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации. «Украинская команда разработчиков Boosteroid создала потоковую платформу мирового класса в самых сложных условиях и демонстрирует изобретательность и креативность наших граждан и местных разработчиков игр».

Помимо самой Украины, сервис Boosteroid теперь обслуживает геймеров в Соединенных Штатах, Великобритании и странах Европейского Союза. Он осуществляет свою деятельность в рамках центров обработки данных, расположенных в шести штатах США, включая родину Microsoft Вашингтон, а также в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швеции, Словакии, Румынии, Украине и Сербии.