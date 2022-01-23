Microsoft заявила о намерениях приобрести Activision Blizzard

На сегодняшний день игры являются любимым развлечением для трех миллиардов человек, а также самым крупным и быстрорастущим форматом интерактивной деятельности, особенно популярным среди молодежи. Компания Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) объявила о планах приобрести крупного разработчика игр и издателя интерактивного контента Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI). Сделка ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке и позволит компании сосредоточиться на развитии своей метавселенной.

Компания Microsoft планирует выкупить акции компании Activision Blizzard по цене 95,00 долл. США за штуку в рамках сделки с расчетом наличными на сумму 68,7 млрд долл. США, включая чистые денежные средства компании Activision Blizzard. После завершения сделки Microsoft станет третьей по величине в мире игровой компанией по доходам после Tencent и Sony. В сделку войдут такие легендарные франшизы Activision, Blizzard и King studios, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, а также международные киберспортивные соревнования в рамках профессиональной лиги видеоигр Major League Gaming. Студии компании расположены в нескольких странах по всему миру. Число сотрудников составляет около 10 тысяч человек.

Бобби Котик (Bobby Kotick) продолжит работу в качестве главного исполнительного директора компании Activision Blizzard. Вместе со своей командой он продолжит и дальше совершенствовать культуру компании и развивать бизнес. После заключения сделки управление операциями компании Activision Blizzard будет осуществлять глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer).

«Игры — это самый динамичный и захватывающий формат развлечений, доступный на любой платформе. Игровая индустрия сыграет ключевую роль в развитии метавселенной, — отметил председатель и главный исполнительный директор компании Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). — Мы вкладываем значительные средства в создание контента мирового уровня, развитие сообществ и облачных технологий, стремясь начать новую эру игр, где для авторов игр на первом месте находятся игроки, а сами игры безопасны, инклюзивны и доступны каждому».

«Игры Activision Blizzard пользуются популярностью среди геймеров по всему миру, и мы уверены, что у наших творческих команд впереди только самое лучшее, — заявил глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер. — Вместе мы создадим будущее, в котором каждый сможет сыграть в любимую игру на любом устройстве».

«Уже более 30 лет наши талантливые сотрудники создают одни из самых успешных игр, — сказал главный исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик. — Опыт, достижения и популярные франшизы Activision Blizzard в сочетании с технологиями и возможностями компании Microsoft, ее амбициозными целями и общей приверженностью развитию игровой индустрии и инклюзивности обеспечат дальнейший успех в отрасли с быстрорастущей конкуренцией».

Игры для мобильных устройств составляют крупнейший сегмент рынка — почти 95% всех геймеров в мире предпочитают играть именно на мобильных устройствах. Талант и технологии, которые имеются в распоряжении Microsoft и Activision Blizzard, откроют доступ к таким успешным франшизам, как Halo и Warcraft, на любом устройстве. Достижения Activision Blizzard в сфере мобильных игр, к примеру, игра Candy Crush, открывают новые возможности для Microsoft в этом быстрорастущем сегменте.

Новое приобретение несет в себе множество преимуществ для принадлежащего Microsoft портфеля Game Pass за счет запуска игр Activision Blizzard. В Game Pass уже более чем 25 млн подписчиков. Сделка превратит Game Pass в один из самых привлекательных источников контента в отрасли благодаря почти 400 млн ежемесячных активных игроков Activision Blizzard в 190 странах и франшизам с общей стоимостью свыше 3 млрд долл. США. После закрытия сделки Microsoft получит 30 студий по разработке игр, а также дополнительные возможности в области киберспорта.

Сделка проводится в соответствии с обычными условиями и подлежит нормативной проверке и утверждению акционеров компании Activision Blizzard. Предполагается, что сделка будет завершена в 2023 финансовом году и увеличит прибыль на акцию не по GAAP после закрытия. Сделка уже одобрена советами директоров как компании Microsoft, так и компании Activision Blizzard.