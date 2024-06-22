Midea Hiconics представила инновационные энергетические решения на Intersolar 2024   

Hiconics Eco-energy Technology, бренд экологичной энергетики в рамках Midea, представил на недавно прошедшей в Мюнхене выставке Intersolar 2024, ассортимент бытовых экологичных энергетический изделий, в том числе универсальных бытовых систем накопления и хранения энергии (RESS), бытовых инверторов для фотоэлектрических панелей, зарядных устройств для электромобилей и балконных фотоэлектрических решений.

Midea Hiconics’s Strategic Cooperation Signing Ceremony

На выставке компания продемонстрировала 16 инновационных и хорошо сконструированных инверторов с функцией распознавания тени для эффективной выработки электроэнергии и прерыватель цепи при возникновении дугового разряда (AFCI) для стабильной интеллектуальной работы сети. TÜV NORD, TÜV SUD и TÜV Rhineland предоставили Midea Hiconics последние сертификаты на аккумуляторы и инверторы компании, а также сертификат TÜV NORD Witness Laboratory.

«Мы были рады продемонстрировать нашу продукцию на Intersolar 2024, где мы увидели, что для ведущих компаний жизненно важно иметь возможность предлагать решения, включающие полный ассортимент изделий, — прокомментировал Хоу Цзюньфэн (Hou Junfeng), директор по исследованиям и разработкам Midea Hiconics. — Это дополнительно способствует изучению преимуществ и факторов коммерческой привлекательности».

2024 Intersolar Midea Hiconics Residential Green Energy Products Launch

В последние годы в связи с постоянным усилением в странах Европы политики инвестирования и поддержки экологичной энергетики спрос на бытовые системы накопления и хранения энергии быстро растет. Являясь основной движущей силой Midea в плане развития этого сегмента, Midea Hiconics успешно осваивает ключевые международные рынки, такие как Европа, Австралия, Америка и Африка, в рамках глобальной системы маркетинговых каналов.

На мероприятии были подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с региональными клиентами из Франции, Турции и других стран.

Трансформация Midea Hiconics подпитывается постоянным стремлением бренда к технологическим инновациям. В 2023 году компания инвестировала 147,41 млн юаней в НИОКР, что на 72,96 % больше, чем в предыдущем году. 33 глобальных научно-исследовательских центра, 4 крупных научно-исследовательских института и более 50 базовых лабораторий компании Midea обеспечивают надежное сотрудничество в сфере исследований и разработок. Наряду с увеличением инвестиций в исследования и разработки, Midea Hiconics внедрила систему бережливого производства Midea и инвестировала в передовые автоматизированные производственные линии, одни из лучших в отрасли чистые помещения класса 100 000 и центры тестирования высокого класса.