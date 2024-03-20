Midea представила инновационные продукты и решения на MCE 2024 в Милане

В рамках темы «GREEN VISION BLUE FUTURE» (экологичное видение — безоблачное будущее) компания Midea, мировой лидер в области решений для кондиционирования воздуха, оказала значительное влияние на выставку Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 в Милане. Это мероприятие служит координационным центром для профессионалов в области систем ОВКВ (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха), сантехники и энергии из возобновляемых источников.

Подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) заняло центральное место, представив множество продуктов и решений, которые отразили суть инноваций. На выставке были представлены изделия с хладагентом R290, семейство CirQHP и кондиционер PortaSplit, каждое из представленных изделий предназначено для удовлетворения широкого спектра потребностей, воплощая приверженность устойчивому будущему.

Достигнув глобального уровня продаж объемом более чем 6,2 миллиона единиц, Midea лидирует в продвижении своих передовых изделий с хладагентом R290. На этой выставке Midea впервые представила свою линейку изделий R290 Combo и исследовательский проект системы с несколькими внутренними блоками с хладагентом R290. Midea всегда изучала технические трудности создания системы с одним внешним и тремя внутренними блоками с хладагентом R290 и добилась первоначального прогресса, работая над созданием датчика утечки хладагента.

Кроме того, Midea уделила внимание и вопросу обслуживания в различных климатических условиях, особенно на европейском рынке. Семейство CirQHP — это многофункциональное решение на основе теплового насоса для охлаждения, отопления и горячего водоснабжения. Разработанная универсальной эта инновационная система включает ряд индивидуально выбираемых опций, в том числе решение для рекуперации тепла, мультигибридное решение и гибридное решение для помещений.

Кроме того, Midea продемонстрировала многофункциональную интеллектуальную систему управления энергопотреблением MHELIOS, олицетворяющую слияние технологий с заботой об окружающей среде. Эта интеллектуальная система с гибридным инвертором предназначена для оптимизации использования экологически чистой электроэнергии при интеграции с солнечными батареями, накопителями энергии и интеллектуальными бытовыми приборами.

В центре внимания также был кондиционер PortaSplit, прославившийся своей креативностью, который в последнее время привлекает значительное внимание в мире дизайна и инноваций. PortaSplit привлек широкое внимание благодаря своей выдающейся производительности и простоте установки. Заместитель председателя Немецкого совета по дизайну Штефан Андери (Stefan Anderi) лично отметил PortaSplit премией «German Design Award».