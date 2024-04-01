Midea RAC добавил в семейство CirQHP новые универсальные бытовые решения климат-контроля 

Подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) представило свои новые продукты семейства CirQHP на выставке Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024. Семейство устройств CirQHP предназначено для создания универсального решения круглогодичного воздушного и водяного отопления и охлаждения помещений и подогрева воды, специально разработанного для разнообразного европейского рынка.

Во время панельной дискуссии, организованной The Verge, отраслевые эксперты изучили проблемы, с которыми сталкиваются пользователи в нынешней нестабильной экономической ситуации, включая колебания цен на энергоносители, которые затрагивают на многие семьи. В ходе обсуждения была подчеркнута продолжающаяся борьба между колеблющимися затратами на энергию и проблемами охраны окружающей среды, задача, за решение которой взялась компания Midea RAC.

Семейство CirQHP является одним из ответов Midea RAC на это противоречие между экологичностью и доступностью. В рамках семейства CirQHP, ориентированного на удовлетворение потребностей в охлаждении и отоплении, Midea RAC предлагает различные комбинации продуктов, каждая из которых предназначена для удовлетворения уникальных потребностей пользователей и требований к установке для различных типов зданий, обеспечивая энергоэффективность, экономичность и комфорт. Будь то уютная квартира или просторная вилла, существует оптимальная конфигурация, которая сводит к минимуму хлопоты при установке, обеспечивая при этом максимальный комфорт и эффективность.

Звездой семейства CirQHP является система CirQHP Heat Recovery, универсальное решение для круглогодичного нагрева воздуха и воды с технологией рекуперации тепла. Это решение устраняет проблему необходимости иметь нескольких систем с несколькими наружными блоками. Такие установки не только приводят к более высоким затратам на монтаж и выбросам углерода, но и занимают слишком много места, оказывая большее воздействие на окружающую среду.

Решение CirQHP Heat Recovery отличается более высокой эффективностью и более низкими расходами на энергию и является мультисплит-системой, для которой требуется только один наружный блок и внутренние устройства различных типов для обеспечения интегрированного решения для нагрева воздуха и воды. Этот инновационный подход позволяет создать целостную универсальную систему охлаждения, отопления и подогрева воды, революционно повышающую уровень комфорта в доме с учетом требований к экологичности. Используя передовую технологию рекуперации тепла, данная система позволяет получить бесплатное горячее водоснабжение летом, перерабатывая энергию, высвобождающуюся в процессе кондиционирования воздуха. Эта технология обеспечивает быструю регулировку температуры и круглогодичное горячее водоснабжение посредством одного наружного блока, что значительно снижает расход энергии, материалов и пространства. Компания Midea RAC также представила решение в виде небольшого бака объемом 100 л для жильцов квартир, отвечающее различным требованиям к монтажу и являющееся универсальным выбором для любого дома.

Кроме того, компания Midea RAC начала выпуск устройств серии CirQHP Hybrid, специально разработанной для более холодных регионов, потребности в отоплении в которых отличаются. Европейские семьи сталкиваются с многогранной дилеммой отопления, поскольку более 60 миллионов газовых котлов требуют замены. В экстремально холодных районах, где переход на тепловые насосы может показаться неэффективным и дорогостоящим, использование газовых котлов может оказаться изначально менее дорогостоящим и обеспечивать лучшую эффективность при более низких температурах. Однако этот вариант сопряжен с рисками, связанными с колебаниями цен на газ и потенциальной возможностью изменения экологических норм.

Чтобы решить эти проблемы, компания Midea RAC интегрировала свою технологию теплового насоса CirQHP с газовым котлом и разработала два решения, CirQHP Multi-hybrid и Indoor Hybrid, которые не только обладают преимуществами обеих систем, но и служат отправной точкой для внедрения более экологичных энергетических решений.