Midea RAC добавил в семейство CirQHP новые универсальные бытовые решения климат-контроля 

Технологии
1 апреля 2024

Подразделение бытовых кондиционеров Midea (Midea RAC) представило свои новые продукты семейства CirQHP на выставке Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024. Семейство устройств CirQHP предназначено для создания универсального решения круглогодичного воздушного и водяного отопления и охлаждения помещений и подогрева воды, специально разработанного для разнообразного европейского рынка.

Во время панельной дискуссии, организованной The Verge, отраслевые эксперты изучили проблемы, с которыми сталкиваются пользователи в нынешней нестабильной экономической ситуации, включая колебания цен на энергоносители, которые затрагивают на многие семьи. В ходе обсуждения была подчеркнута продолжающаяся борьба между колеблющимися затратами на энергию и проблемами охраны окружающей среды, задача, за решение которой взялась компания Midea RAC.

Семейство CirQHP является одним из ответов Midea RAC на это противоречие между экологичностью и доступностью. В рамках семейства CirQHP, ориентированного на удовлетворение потребностей в охлаждении и отоплении, Midea RAC предлагает различные комбинации продуктов, каждая из которых предназначена для удовлетворения уникальных потребностей пользователей и требований к установке для различных типов зданий, обеспечивая энергоэффективность, экономичность и комфорт. Будь то уютная квартира или просторная вилла, существует оптимальная конфигурация, которая сводит к минимуму хлопоты при установке, обеспечивая при этом максимальный комфорт и эффективность.

Звездой семейства CirQHP является система CirQHP Heat Recovery, универсальное решение для круглогодичного нагрева воздуха и воды с технологией рекуперации тепла. Это решение устраняет проблему необходимости иметь нескольких систем с несколькими наружными блоками. Такие установки не только приводят к более высоким затратам на монтаж и выбросам углерода, но и занимают слишком много места, оказывая большее воздействие на окружающую среду.

Решение CirQHP Heat Recovery отличается более высокой эффективностью и более низкими расходами на энергию и является мультисплит-системой, для которой требуется только один наружный блок и внутренние устройства различных типов для обеспечения интегрированного решения для нагрева воздуха и воды. Этот инновационный подход позволяет создать целостную универсальную систему охлаждения, отопления и подогрева воды, революционно повышающую уровень комфорта в доме с учетом требований к экологичности. Используя передовую технологию рекуперации тепла, данная система позволяет получить бесплатное горячее водоснабжение летом, перерабатывая энергию, высвобождающуюся в процессе кондиционирования воздуха. Эта технология обеспечивает быструю регулировку температуры и круглогодичное горячее водоснабжение посредством одного наружного блока, что значительно снижает расход энергии, материалов и пространства. Компания Midea RAC также представила решение в виде небольшого бака объемом 100 л для жильцов квартир, отвечающее различным требованиям к монтажу и являющееся универсальным выбором для любого дома.

Кроме того, компания Midea RAC начала выпуск устройств серии CirQHP Hybrid, специально разработанной для более холодных регионов, потребности в отоплении в которых отличаются. Европейские семьи сталкиваются с многогранной дилеммой отопления, поскольку более 60 миллионов газовых котлов требуют замены. В экстремально холодных районах, где переход на тепловые насосы может показаться неэффективным и дорогостоящим, использование газовых котлов может оказаться изначально менее дорогостоящим и обеспечивать лучшую эффективность при более низких температурах. Однако этот вариант сопряжен с рисками, связанными с колебаниями цен на газ и потенциальной возможностью изменения экологических норм.

Чтобы решить эти проблемы, компания Midea RAC интегрировала свою технологию теплового насоса CirQHP с газовым котлом и разработала два решения, CirQHP Multi-hybrid и Indoor Hybrid, которые не только обладают преимуществами обеих систем, но и служат отправной точкой для внедрения более экологичных энергетических решений.

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