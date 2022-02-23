Midea укрепляет лидерство в сфере технологий уборки с выпуском робота-пылесоса S8+

Компания Midea Robozone Technology выпускает умный робот-пылесос Midea S8+, который обеспечивает уборку на протяжении 30 дней благодаря своей автоматической станции сбора пыли. Midea Robozone Technology является дочерней компанией Midea Group (000333.SZ). Благодаря использованию передовых технологий компания занимает ведущие позиции в области технологий уборки, умного дома и экосистемы домашних устройств.

Разработки Midea Robozone помогают Midea Group укрепить лидерство в сфере создания интеллектуальных решений и продуктов для уборки. Новейшие функции Midea S8+:

Уборка без участия пользователя на протяжении 30 дней за счет автоматической станции сбора пыли

Инновационная конструкция пылесоса с автоматическим циклом работы и двумя воздуховодами, мощность всасывания до 19000 Па, 9-секундный процесс сбора пыли из пылесборника робота до его полного очищения.

Руки пользователей остаются чистыми благодаря самозакрывающемуся мешку для пыли объемом 2,5 л и системе блокировки, предотвращающей выброс пыли во время сбора.

Одноразовый мешок для пыли большой емкости прослужит до 30 дней. Пыль сбрасывается в него из пылесборника во время зарядки. Пылесос уведомит о заполнении мешка.

Швабра с высокочастотной вибрацией лучше очищает пол

Функция автоматического распознавания ковровых покрытий и саморегулируемая мощность всасывания до 4000 Па помогут удалить сложные загрязнения с любого типа поверхности.

Пылесос оснащен роликовой щеткой V-образной формы с плавающим механизмом; уровень удаления пыли составляет 95%; емкость пылесборника увеличена до 450 мл.

Аккумулятор большой емкости 5200 мА·ч обеспечивает время автономной работы до 180 минут.

Удаление стойких загрязнений при сухой и влажной уборке

Ультрачастотная вибрационная система протирки и мытья полов гарантирует удаление даже стойких пятен — супервибрирующая салфетка протирает пол до 500 раз в минуту.

Навигационная система нового поколения LDS сканирует весь дом, за счет чего робот-пылесос проводит уборку на большей площади, не пропуская участки пола. Для уборки дома с несколькими этажами доступна функция сохранения карт.

Тонкая настройка управления

Свыше 30 усовершенствованных датчиков для более интеллектуального обнаружения; система обнаружения ковровых покрытий с автоматическим усилением мощности всасывания; высокотехнологичное распознавание и динамический обход препятствий на базе ИИ-технологий.

Предусмотрено несколько режимов уборки: автоматическая уборка, выборочная уборка по комнатам или зонам, интенсивная уборка и уборка зигзагами.

Среди других функций — подключение по Wi-Fi, голосовые команды с помощью Alexa и Google, а также управление с помощью специального приложения MSmartLife.

Цены и доступность В настоящее время робот-пылесос Midea S8+ доступен на маркетплейсе AliExpress в черном цвете. Продажи пылесоса также ведутся в Европе. В течение 2022 г. модель будет широко представлена в других основных регионах.