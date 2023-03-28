Midea выпускает робот-пылесос M9 – интеллектуальный пылесос для уборки полов без стресса

Мир
28 марта 2023

Современный образ жизни требует создания как можно более простых устройств для уборки дома. Зная об этом, компания Midea, специализирующаяся на разработке самых современных устройств для удовлетворения непрерывно меняющихся потребностей потребителей, с 28 марта представляет робот-пылесос M9 (далее «M9») во Франции, Испании и России. Пылесос двойного назначения с функциями сухой и влажной уборки является настоящим прорывом в области уборки дома. Модель M9, в которой предусмотрены современные функции роботизированной чистки, обеспечивает эффективную очистку независимо от особенности планировки дома и разных типов поверхностей.

Функция обхода препятствий в трехмерном пространстве (3D Obstacle Avoidance)  позволяет пылесосу M9 двигаться независимо от того, что находится у него на пути

Модель M9 оснащается двухлинейными лазерами, которые позволяют быстро определять расстояние и высоту объектов, расположенных на ее пути. Эта модель может легко обходить тапочки, провода и другие небольшие объекты на полу. Модель M9 создает трехмерную модель дома, что позволяет ей избежать застревания и возникновения неисправностей во время уборки. Ознакомившись с планировкой дома, модель M9 позволяет пользователям приходить и уходить в любое время, в то время как робот-пылесос выполняет за них всю работу.

Уборка под давлением имитирует движения человека-уборщика.

В некоторых ситуациях в случае наличия пролитых жидкостей или пятен приходится потрудиться. Когда человек убирается с помощью обычной швабры, для успешного удаления пятен приходится во время чистки оказывать давление и тереть шваброй по поверхности. Конструкторы модели M9 учитывали этот момент при разработке моющей насадки, чтобы она могла эффективно очищать стойкие пятна. В сочетании с тремя уровнями расхода воды, предусмотренными в модели M9, функция влажной уборки под давлением воспроизводит давление, которое человеку-уборщику пришлось бы приложить к обычной швабре, чтобы удалить какие-либо засохшие пятна, возвращая полу его исходную текстуру.

Автоматическое поднятие моющей насадки позволяет пылесосу M9 перемещаться по различным поверхностям.

Осознавая наличие разницы в особенностях поверхностей и уровнях поверхностей в доме, конструкторы M9 предусмотрели в этой модели функцию автоматического подъема моющей насадки, что позволяет этому роботу-пылесосу обнаруживать коврики и ковры и при необходимости поднимать ее. Функция автоматического подъема моющей насадки предназначена для ее подъема на расстояние до 10 мм и повышения интенсивности всасывания для обеспечения более глубокой очистки ковровых покрытий. Кроме того, функция подъема моющей насадки предотвращает протаскивание пылесосом M9 вторичной грязи и мусора по уже очищенным поверхностям.

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