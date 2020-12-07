Михаил Гуцериев получил награду национальной премии «Виктория» как лучший поэт

В очередной раз Михаил Гуцериев подтвердил высочайший уровень своего таланта. В четвертый раз эксперты Российской национальной музыкальной премии «Виктория» присудили ему звание «Поэт года». Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлёвском дворце, телевизионная трансляция яркого события пройдет 18 декабря на канале «Россия». На этот раз самой поэтичной признана песня «Ты не целуй» в исполнении Полины Гагариной, слова для которой написаны Михаилом Гуцериевым. Слушатели сразу же влюбились в это лирическое, романсовое произведение, соскучившись по душевности и искренности. «Я считаю, что эта песня останется навсегда, потому что она попала в сердце абсолютно каждого поколения», — отметила исполнительница во время церемонии награждения. Певица стала обладательницей премии в номинации «Лучшая поп-исполнительница» и поблагодарила поэта за фантастический романс. Песни на стихи Гуцериева были представлены и другими исполнителями.



