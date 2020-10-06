Михаил Мишустин посетил чебоксарское предприятие «Технодинамики»

30 сентября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков и Глава Чувашии Олег Николаев посетили АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Визит состоялся в рамках рабочей поездки Председателя Правительства России в Чувашскую Республику, в ходе которой он оценил работу промышленных предприятий региона.

В рамках визита в АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева» представители Правительства РФ посетили резинотехническое производство, где смогли увидеть процесс изготовления техпластины, поставляемой на судостроительные предприятия, а также познакомиться с технологическим оснащением объединения.

Кроме того, премьер-министру продемонстрировали продукцию гражданского и специального назначения, которая выпускается в «ЧПО им. В.И. Чапаева» в рамках диверсификации производства. Среди представленных изделий были генераторы пожаротушащего аэрозоля, пестицидные шашки (бытовые и промышленные), железнодорожные петарды, уплотнительные элементы для пакерного оборудования, техпластины, противоградовые изделия (генераторы льдообразующего аэрозоля «ГЛА-105», пиропатроны для воздействия на облака), противоградовые ракеты «Алазань», а также пусковая установка «Эльбрус-А», разработанная в содружестве с АО «Электроприбор» (г. Чебоксары). Эта установка — совершенно новая автоматизированная система управления пуском противоградовых ракет, обладающая возможностями, недоступными ранее применявшимся системам.

Чебоксарское производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева — многопрофильное предприятие, основными направлениями которого являются резинотехническое, механическое и пиротехническое производство. Благодаря конкурентоспособным разработкам, а также уникальному производственному комплексу, предприятие продолжает удерживать лидерские позиции на рынке.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.