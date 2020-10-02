Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Ростовскую область

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, в пятницу, 2 октября, премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Кубань посетил Ростов-на-Дону. В составе правительственной делегации в регион также прибыли министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В рамках блиц-программы Мишустин посетил Ростовский колледж связи и информатики (РКСИ), а также комбайновый завод Ростсельмаш. В РКСИ премьер встретился с наставниками и администрацией российских колледжей, специалистами в сфере дополнительного образования и профподготовки, а также со студентами образовательных заведений. В ходе посещения промышленного гиганта Ростсельмаш премьер осмотрел последние образцы уборочной сельхозтехники и пообщался с сотрудниками предприятия.

После встреч в Ростсельмаше и РКСИ, кортеж Мишустина отправился в обладминистрацию, где у премьера состоялась встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе встречи Мишустин обсудил с главой региона актуальные вопросы развития области, похвалив губернатора за отличную организацию уборочной кампании. Напомним, по результатам единого дня голосования 13 сентября 2020 года, Василий Голубев одержал убедительную победу и перебрался на новый губернаторский срок.

Ранее Кубань посетила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. По результатам поездки она предложила распространить по всем российским субъектам так называемый стандарт благополучия человека. С инициативой о создании подобного стандарта весной 2020 года выступили власти Ростовской области.