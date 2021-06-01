Михаил Романов и Светлана Радионова проинспектировали реализацию новой технологии очистки жидких отходов на полигоне токсичных отходов «Красный Бор»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова осмотрели, как применяется и функционирует новая технология переработки отходов из мусорных карт-котлованов полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области.

Новую установку предполагают использовать в рамках рекультивации полигона, которая началась в 2020 году. Технология способна превращать жидкие органические и неорганические отходы в воду, соответствующую требованиям для слива в рыбохозяйственные водоемы. В «Красный Бор» аппарат привезли в апреле, он может переработать до 200 литров жидких отходов в час, в промышленных масштабах – 60 тысяч литров в час. Сейчас специалисты исследуют возможности полномасштабного применения этой технологии при рекультивации «Красного Бора». Установку применили прямо при гостях на пяти картах-котлованах с отходами.

Михаил Романов подчеркнул, что создание инфраструктуры для переработки содержимого мусорных карт является одним из основных этапов ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне.

— Рекультивация такого объекта – уникальный проект, поэтому здесь применяются уникальные технологии. Исследовательская часть очень много значит, ведь испытания дадут уверенность в том, что выбранная методика подходит индивидуальным особенностям «Красного Бора». При рекультивации полигона важно не допустить нанесения нового ущерба экологии. И, конечно, нам всем хотелось бы, чтобы работы велись безошибочно, чтобы ни один этап не пришлось начинать с начала. Тогда утвержденный график рекультивации будет соблюдаться, и она, как и планируется, завершится в конце 2024 года.

Комментируя свои впечатления, Светлана Радионова отметила: «Наша задача здесь проконтролировать те установки, которые на данном объекте применяются. Важно, чтобы они были эффективны, а здесь стало чисто».

Напомним, полигон «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области ввели в эксплуатацию в 1969 году. Он предназначен для размещения отходов I-IV классов опасности. Занимает площадь 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится около 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Михаил Романов с 2016 года добивается начала рекультивации полигона.

10 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о передаче полигона «Красный Бор» в введение Минприроды России для проведения работ по ликвидации вреда окружающей среде за счет средств федерального бюджета. Согласно распоряжению Правительства РФ, ликвидацией накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» занимается ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом»). 6 августа 2020 года полигон «Красный Бор» был переименован в Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор». Началась рекультивация объекта.