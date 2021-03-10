Михаил Романов посетил стрелковый клуб «Вымпел» в Купчино и встретился с молодежью

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил стрелковый клуб «Вымпел» на проспекте Славы» и выразил готовность помочь тиру получить помещение большей площади: сейчас клубу не хватает места для тренировок.

«Вымпел» занимает всего несколько десятков метров в одноэтажном здании в одном из дворов на проспекте Славы. Большая часть постройки – это гаражные боксы. Сейчас в клубе занимаются дети старше 9 лет и взрослые. Здесь под руководством опытных инструкторов они постигают основы обращения с оружием и учатся меткой стрельбе. По словам тренеров, занятия стрельбой не только развивают меткость и тренируют волю, но также полезны для здоровья: помогают укрепить мышцы спины и пресса, позволяют выработать уверенную осанку и конечно укрепляют глаза, замедляя развитие близорукости и дальнозоркости.

Парламентарий побеседовал с преподавателями и воспитанниками клуба и принял участие в их тренировке. Михаил Романов выбрал для стрельбы пистолет и метко поразил мишень, послав все патроны в «десятку».

Сотрудники клуба пожаловались депутату на недостаток места: клубу не хватает зала для проведения соревнований, негде хранить инвентарь, нет удобной входной группы.

Михаил Романов выразил готовность помочь «Вымпелу»: депутат направит запрос в Администрацию Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть возможность предоставления клубу большего помещения и создания там современного стрелкового центра Фрунзенского района.

— В высокоуровневом стрелковом клубе должны быть комфортные условия для тренировок, в том числе – для занятий по истории оружия, для тренировок по стрельбе по мультимедийным мишеням, по стрельбе в движении. Нужны профессиональные стрелковые тренажеры и подходящее место для хранения арсенала. Тогда можно будет подумать и о создании сопутствующего лучного тира, и об использовании мишеней в формате видеоигр, о чем сейчас мечтают тренеры и воспитанники «Вымпела». Если этот центр будет иметь хорошее помещение, арсенал и интересный набор мишеней, он будет по-настоящему привлекателен для посетителей, и, главное, для молодежи, которую нужно всеми силами вовлекать в спорт, приучать к здоровому образу жизни. Буду максимально содействовать, чтобы Правительство города поддержало эту инициативу, и пошло на встречу пожеланиям тренеров и воспитанников «Вымпела», — сказал Михаил Романов.