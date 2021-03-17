Михаил Романов поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил работников уголовно-исполнительной системы (УИС) Российской Федерации с профессиональным праздником. Он отмечается 12 марта, в день, когда в 1879 году российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента.

В тексте своего поздравления Михаил Романов отмечает, что Уголовно-исполнительная система России – один из гарантов безопасности граждан и сохранения приоритета законности в государстве.

«Более 140 лет учреждения уголовно-исполнительной системы России ответственно выполняют задачи по охране, конвоированию, медицинскому обслуживанию арестованных, образованию и переобучению, а также привлечению их труду. Важными направлениями работы сотрудников УИС являются профилактика популяризации криминальной субкультуры, организация психологической поддержки и возвращение граждан, преступивших закон, к полноценной жизни в обществе», — отмечается в обращении.

Михаил Романов подчеркивает, что задача УИС – не просто исполнить наказание, но и вовлечь осужденных в воспитательный процесс, способствовать их дальнейшей ресоциализации, что служит предупреждению дальнейших нарушений закона.

«Этому процессу служит в том числе сотрудничество УИС с административными, правоохранительными структурами, а также с общественными организациями и Русской православной церковью. Одним из приоритетных направлений деятельности УИС является развитие производства в колониях и трудоустройство осужденных», — отмечает депутат.

Обращаясь к сотрудникам уголовно-исправительной системы, Михаил Романов подчеркивает, что их работа требует хорошей физической подготовки, знаний, умений, практических навыков и интуиции.

«Ваша служба душевно и физически тяжела, а зачастую и опасна. В силу специфики своей работы вы вынуждены трудиться в опасных для жизни обстоятельствах, находиться в постоянном стрессе и ежедневном напряжении. Все это, несомненно, требует от вас моральной устойчивости, психологической уравновешенности, нравственных убеждений, профессиональной подготовленности и умения действовать в экстремальных условиях. Спасибо вам за справедливость и твердость, за вашу трудную и необходимую обществу работу, от слаженности и оперативности которой зависит спокойствие граждан нашей страны, незыблемость закона и порядка в государстве», — говорится в поздравлении депутата.

Парламентарий также выразил глубокую признательность семьям сотрудников УИС, которые с волнением и тревогой ждут их со службы. Михаил Романов пожелал работникам уголовно-исправительной системы благополучия, удачи, мира и добра.

«Пусть ваша служба во имя торжества закона будет успешной! Желаю вам отменного здоровья, поддержки и помощи коллег, тепла и взаимопонимания в семьях!» — резюмировал Михаил Романов.