Михаил Романов поздравил ученых с Днем российской науки и возложил цветы на могиле Дмитрия Менделеева

8 февраля депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил российских ученых с профессиональным праздником и возложил цветы на могиле Дмитрия Менделеева на «Литераторских мостках» Волковского кладбища Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 8 февраля исполняется 187 лет со дня рождения великого химика.

Обращаясь к российским ученым, Михаил Романов отметил, что 2021 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом науки и технологий, и это должно дать особый стимул для реализации многих российских исследовательских проектов и программ, стать катализатором прорыва для национальной отрасли высоких технологий.

«Сегодня перед нашей страной стоят глобальные вызовы современного технологичного мира. Успевать их опережать – важнейшая стратегическая задача российской науки, у которой имеется приоритетные возможности для повышения конкурентоспособности нашего государства в области исследовательских проектов», — подчеркнул Михаил Романов в своем обращении.

Парламентарий также отметил, что Указ Президента России о проведении Года науки и технологий является мощным государственным сигналом для всего общества и всех уровней власти о том, насколько значима миссия наших ученых для развития всех отраслей национальной промышленности и для повышения авторитета нашей державы на международной арене.

«Государство, в том числе, федеральный парламент последовательно проводят работу в сфере отечественной научно-технической политики, стимулируют объединение образовательных и научных проектов для кадрового наполнения исследовательских организаций, формируют финансовые и налоговые преференции для промышленных производств, специализирующихся на инновационной продукции, разрабатывают инструменты, стимулирующие реальный сектор экономики финансировать профильную науку», — говорится в тексте поздравления Михаила Романова.

Парламентарий также отметил роль российских ученых в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая стала испытанием для многих исследователей мира, но именно Россия создала первую антикоронавирусную вакцину, которую прививают теперь во многих странах.

«В 2020 году человечество поняло, что его дальнейшая судьба зависит от науки. Будет вакцина – потери минимизируются, не будет вакцины – последствия могут быть катастрофическими. Именно российские ученые создали лекарство против COVID-19, заявки на приобретение российских вакцин подали более 50 стран», — подчеркнул Михаил Романов.

Поздравляя деятелей науки, ученых, аспирантов, профессоров, преподавателей и студентов, Михаил Романов отметил, что наука в современном мире – это грандиозный интеллектуальный ресурс, базовый элемент существования и развития экономики и всего общества.

«Уважаемые ученые! Без вас, без ваших вечных поисков истины, смелых идей, одержимости и упорства не было бы прогресса, движения вперед. Продолжая славные традиции своих предшественников, вы ищите и находите, придумываете и воплощаете в жизнь, изобретаете и созидаете, стоя в авангарде всех отраслей и направлений жизнедеятельности общества, начиная от освоения космоса и заканчивая легкой промышленностью. Достижения ученых были и остаются предметом гордости государства, его интеллектуальным авангардом и будущим. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, новых научных открытий и внедрения их в жизнь! Пусть ваши исследования приносят пользу обычным людям и помогают добиваться весомых результатов в решении глобальных задач, стоящих перед нашей страной», — говорится в поздравлении Михаила Романова.

В День Российской науки парламентарий посетил могилу Дмитрия Менделеева на «Литераторских мостках» Волковского кладбища, расположенного на избирательной территории депутата, и возложил цветы. 8 февраля по новому стилю исполнилось 187 лет со дня рождения великого ученого, автора периодического закона химических элементов. По мнению Михаила Романова, одна из выдающихся фраз Дмитрия Менделеева навечно определила государственную ценность российской науки: „Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны“.