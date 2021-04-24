Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в заседании Правительства Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции. Главными темами обсуждения сегодня в Смольном стали итоги выполнения мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» в 2020 году, выполнение в 2020 году мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» и задачи на 2021 год. Также в рамках заседания состоялось обсуждение доклада бизнес-омбудсмена «О состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Санкт-Петербурга в 2020 году». Он стал одним из главных пунктов повестки заседания. Отвечая на вопрос Михаила Романова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов согласился, что оценка качества должна быть приоритетом при определении победителей государственных тендеров на питание в школах и детсадах.

Напомним, ранее Михаил Романов направил обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, где попросил его дать поручение Министерству финансов РФ, Министерству экономического развития РФ, Министерству просвещения РФ и Федеральной антимонопольной службе проработать вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с тем, чтобы изменить схему госзакупок в сфере поставок питания в детские сады и школы.По мнению парламентария, при выборе победителя тендера следует руководствоваться схемой 40:60, где 40 – стоимостные критерии оценки (оптимальная цена), а 60 – нестоимостные (оптимальное качество). То есть цена закупки должна играть меньшую роль, чем качество поставляемого товара, – считает депутат.

Александр Абросимов поддержал инициативу Михаила Романова и выразил уверенность в том, что принятие такого решения скажется позитивно на рынке социального питания по всей стране.

В свою очередь, комментируя доклад бизнес-омбудсмена, Михаил Романов отметил, что внесенные уполномоченным предложения в сфере госзаказа главным образом направлены на защиту предпринимателей от недобросовестных действий государственных заказчиков. Речь идет в первую очередь об ограничении конкуренции и несвоевременной оплате заказчиками исполненных предпринимателями контрактов.

— Моя же задача – защита конечного потребителя продукции, закупленной в результате госзаказа, – подчеркнул Михаил Романов. – Нам всем не следует забывать, что государственные закупки имеют целью в первую очередь исполнение государственных социальных обязательств перед налогоплательщиками. И это исполнение должно быть не просто качественным, а высококачественным. Особенно, если речь идет о детях. Я хочу напомнить, что бесплатное питание в школах было введено согласно принятому Государственной Думой закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправкам в закон «Об образовании в Российской Федерации». О необходимости принятия таких законодательных мер в Послании Федеральному Собранию 2020 года говорил Президент РФ Владимир Путин. Дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны не менее одного раза в день быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Обеспечение питанием осуществляется за бюджетные средства, регионы получают на эти цели субсидии из федерального бюджета. Принятие данной инициативы было направлено на укрепление здоровья детей. Я убежден, что приоритет качества над ценой при определении победителей тендеров на поставку социального питания – необходимое условие эффективного исполнения президентской инициативы, – подчеркнул депутат.

Парламентарий также отметил, что закон четко прописывает и требования к детскому питанию. Оно должно быть здоровым — при производстве продукции для детского питания не может использоваться сырье, изготовленное с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

— Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья школьников. Кроме того, согласно закону, образовательное учреждение обязано опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. В меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней. Законом предполагается, что родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания в соответствии с локальными актами школы. Естественно, все эти требования обязательны для организации школьного питания учеников средних и старших классов, а также воспитанников детских классов. Именно эти факторы, а не низшая цена, в первую очередь должны учитываться при проведении госзакупок в сфере социального питания, – напомнил Михаил Романов.

Депутат выразил намерение и впредь в рамках норм парламентского контроля продолжать мониторить ситуацию с обеспечением школ и детских садов Санкт-Петербурга горячим питанием и добиваться сущностного рассмотрения своей инициативы в Правительстве РФ.

Напомним, согласно действующей редакции Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в настоящее время схема госзакупок в сфере социального питания базируется на формуле 60:40, где приоритетны наименьшие затраты, а не лучшее качество закупки.

За последние несколько лет сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявили шесть сговоров на рынке соцпитания Санкт-Петербурга.

Накануне Роспотребнадзор огласил результаты проверок школьного питания в Северной столице. Проверки прошли в 494 школах Санкт-Петербурга. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 16 организаторов школьного питания и 88 поставщиков еды.

В ходе проверок были обнаружены нарушения в технологии приготовления блюд, в условиях хранения и сроках годности, часть персонала вовремя не проходила медицинские осмотры, помещения не соответствовали санитарным требованиям, также были нарушены правила мытья посуды.

По официальным данным, ведомство выписало штрафов на десять миллионов рублей. Ранее Роспотребнадзор после выявления нарушений приостановил деятельность комбината социального питания Санкт-Петербурга. Временный запрет на ведение деятельности предприятия будет действовать до решения суда.