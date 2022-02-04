Михаил Романов прокомментировал участие российских спортсменов на Олимпийских играх

Общество
4 февраля 2022

Вся Россия будет переживать и болеть за российских спортсменов, которые отправились в Китай для участия в Олимпийских Играх. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Романов, обратившийся к нашим олимпийцам по случаю начала Олимпиады.

Он отметил, что участие в Олимпийских играх – уже само по себе крупное достижение для каждого спортсмена, невзирая на титулы. Парламентарий напомнил о непростой ситуации для российских спортсменов на международных турнирах, связанной с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), из-за чего российским спортсменам запрещено выступать под флагом России, использовать национальный гимн, национальные эмблемы и символы. Действие санкций продлится до 16 декабря 2022 года.

Провожая наших олимпийцев на стартующие XXIV зимние Олимпийских игры, Романов пожелал им спортивной удачи и побед.

29 петербуржцев – биатлонистов, лыжников, прыгунов лыжах с трамплина, фристайлеров, конькобежцев, гонщиков на шорт-треке, фигуристов, керлингистов, сноубордистов – в составе российской сборной отправилась на Олимпийские игры, и, как отметил парламентарий, все они будут бороться за олимпийские медали.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Депутат Михаил Романов рассказал, как поправки в КоАП защитят права граждан в сфере ЖКХ

Новости

Институт онкологии Г. Русси и Anju Software ускорят проведение клинических исследований

Новости

Размер специальной молодежной стипендии от мэра Краснодара вырастет на 100%

Регионы

ООО «Транснефть – Балтика» на благотворительные проекты в 2021 году выделило почти 40 млн рублей