Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел личный прием жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга. На этот раз центральными темами встречи стали благоустройство территории, а также нелегальная торговля контрафактным алкоголем и перенаселенные гастарбайтерами съемные квартиры.

Так, жители 3-го и 4-го корпусов дома 20 по Софийской улице и дома 27, к.1 по улице Белы Куна подняли вопрос о недостатке освещенности детских площадок и о дефектах асфальтирования внутриквартальных проездов, которые страдают от увеличения транспортного потока. Жители жалуются: с началом ремонта Цимбалинского моста все автомобили, минуя закрытые участки трассы, едут через дворы, и без того разбитые ямами.

— Цимбалинскому мосту более 100 лет, а ремонта там не было последние лет 35. Сейчас идет глобальное транспортное переустройство, целью которого является модернизация Санкт-Петербурга как железнодорожного транспортного узла. Город ведет работы совместно с РЖД. Заключено инвестиционное соглашение, в рамках которого предстоит построить северную и южную хорды, чтобы вывести грузовой железнодорожный транспорт из границ города, и в том числе подвергнется реконструкции Цимбалинский мост. Провести все эти работы планируется в течение 10 лет, то есть к 2030 году. Эти изменения значительно облегчат транспортную ситуацию в городе. Я обращусь в Правительство Санкт-Петербурга и к руководству ОАО «РЖД» с просьбой рассмотреть возможность ускорения ремонтных работ. Что касается освещенности детских площадок и асфальтирования дворов, я направлю обращение вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко, — сказал Михаил Романов.

Еще одной проблемой многострадальных корпусов 3 и 4 дома 20 по Софийской улице является аварийное состояние фасадов. Это брежневские пятиэтажки 1968 года строительства без лифтов. Плиточная облицовка фасадов быстро осыпается, необходимо укрепление стен, восстановление подъездов, ремонт козырьков над парадными. Однако по утвержденному графику капитальный ремонт там пройдет не раньше 2031 года.

— Я знаю эти дома, их состояние действительно аварийное. Осыпающиеся плитка и элементы балконов и козырьков над подъездами представляют опасность для прохожих и припаркованных рядом машин. Я обращусь в ответственным лицам Администрации Санкт-Петербурга с просьбой отработать вариант переноса срока начала капитального ремонта двух корпусов дома № 20 по Софийской улице хотя бы на следующий год. Также необходимо оперативно решить вопрос о ремонте подъездов в этих домах: требуется замена внутренних дверей и напольного покрытия, — сообщил Михаил Романов.

Также к парламентарию обратилась инициативная группа «Создадим Сквер на углу Купчинской и Дундича», которая выступает против строительства многоквартирного жилого дома по данному адресу. По словам заявителей, ранее принятый проект планировки территории был принят с нарушениями.

— По данному обращению я направлю запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность получения данного участка застройщиком по договору мены, а также перевода статуса участка из зеленой зоны в зону, позволяющую строить многоквартирный жилой дом, — сказал Михаил Романов.

Кроме того, парламентарий взял на личный контроль проработку вопроса о проведении проверки арендодателей в домах 20, к.4 и 27, к. 1 по Софийской улице. Жильцы жалуются, что там сдаются десятки квартир, каждую из которых снимают по 15 гостей из ближнего зарубежья. По словам заявителей, во дворах и на лестницах царят беспорядок, мусор, шум и антисанитария. И виной всему этому – перенаселенные съемные квартиры.

— К сожалению, Фрунзенский район действительно страдает от таких арендодателей и их арендаторов. Я привлеку внимание правоохранительных органов к этой теме, будет инициирована проверка. Другая беда района — криминальные торговые точки, где продают контрафактный алкоголь. В сотрудничестве с правоохранителями мы регулярно проводим рейды по такого рода объектам, выявляем нарушения, деятельность подобных магазинов прекращается. К сожалению, эта работа постоянно требует возобновления, но все же количество таких точек в районе постоянно снижается, — констатировал Михаил Романов.