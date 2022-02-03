Михаил Романов рассказал об эффективных инструментах сотрудничества Госдумы и Генпрокуратуры

Госдума РФ поддерживает деятельность, осуществляемую Генпрокуратурой. Об этом заявил депутат ГД РФ Михаил Романов, по мнению которого цели парламента и надзорного ведомства совпадают, поэтому сотрудничество между ними планируется продолжить. Новые правовые нормы и механизмы правоприменительной практики помогут в решении совместных задач.

Романов выразил надежду, что парламентская межфракционная рабочая группа, которая разрабатывает предложения по повышению эффективности противодействия преступным деяниям в информационно-телекоммуникационной сфере, пополнится представителями Генпрокуратуры. Экспертный комитет при Комитете по контролю стремится к сотрудничеству с Генпрокуратурой. Его члены отслеживают и анализируют исполнение законов, благодаря которым обеспечивается реализация национальных целей развития. По мнению Романова, сотрудничество надзорного ведомства и Госдумы будет продуктивным благодаря эффективной работе всех указанных органов.

Романов добавил, что цели парламента и надзорного ведомства совпадают, поэтому сотрудничество между ними планируется продолжить.