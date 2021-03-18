Михаил Романов: «Реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов в нашей стране – это государственная измена»

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которыми усиливается ответственность за реабилитацию нацизма с использованием интернета и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, предлагается установить уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета с наказанием до пяти лет лишения свободы. Одновременно вводится административная ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей решения Нюрнбергского трибунала или одобряющей нацистские преступления. Им грозит штраф на сумму от трех до пяти миллионов рублей. Также в пакет предложений входит поправка, которая вводит уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение их чести и достоинства. Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал нормы будущих законов.

Парламентарий подчеркнул, что данные предложения были поддержаны всеми фракциями российского парламента.

— Это дело общегосударственное, поэтому депутаты всех фракций, вне зависимости от идеологических противоречий, проголосовали «за». В нашей стране реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов – это государственная измена, предательство Родины, всего российского народа, где практически в каждой семье есть своя история Великой Отечественной войны, полная героизма и горя. Не могут люди, топчущие славу воинов-победителей и память об их подвигах, безнаказанно ходить по нашей земле, политой кровью ее защитников. Не может быть никакого переосмысления истории противостояния мира нацизму, здесь нет противоречивых моментов. Нацизм – это общее имя для миллионов кровавых преступлений, осужденных всеми народами Земли в рамках Нюренбергского процесса. Мучительная страшная память об этой войне, которая началась в центре Европы менее 100 лет назад и унесла десятки миллионов жизней по всему миру, — общая нелегкая ноша всех послевоенных поколений всех стран. Эта память противостоит возрождению нацистской идеологии несокрушимым бессмертным полком, и государства всего мира на своих уровнях обязаны поддерживать повсеместное отрицание и преследование фашизма, — почеркнул Михаил Романов.

Комментируя новеллу об административной ответственности юридических лиц за аналогичные преступления, Михаил Романов отметил, что, согласно действующему законодательству, привлечение к уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Значит, необходимо обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц.

— Этот пакет законов создает справедливую сетку норм, которые не позволят нацистским настроениям даже поднять голову в нашей стране. Прочие государства мира также должны на законодательном уровне жестко преследовать неонацистские настроения и оскорбление памяти воинов, павших в боях с фашистами. Это не позволит страшной идее превосходства одной нации над другой вновь ввергнуть мир в пучину крови и насилия, защитит его будущее от войн и трагедий, — сказал Михаил Романов.

Парламентарий также подчеркнул, что в Санкт-Петербурге, который он представляет в федеральном парламенте, бережно хранят память о страшных блокадных днях, и сейчас в городе на Неве очень активно возрождается интерес школьников к поисковому делу, к созданию новых и развитию ранее существовавших школьных музеев истории обороны и блокады Ленинграда.

— В большинстве школ города, в том числе, на моей избирательной территории, во Фрунзенском и Колпинском районах, очень активно развиваются такие экспозиции. Школьники с энтузиазмом ведут исследовательскую работу, участвуют в поисковых операциях, записывают воспоминания ветеранов, активно применяя современные технологии для того, чтобы сделать историю войны и блокады интересной для современного восприятия, для своих сверстников. Эта тенденция говорит о том, что наше общество, в том числе его молодежная часть, сохраняет память о страшной войне и едино в противостоянии нацизму как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем, — уверен Михаил Романов.