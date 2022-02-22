Михаил Романов: «Вчера Владимир Путин подарил республикам жизнь без страха»

Политика
22 февраля 2022

Российский лидер Владимир Путин, приняв решение о признании республик Донбасса, подарил их жителям жизнь без страха, руин и артиллерийских обстрелов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Романов, прокомментировавший принятое вчера Президентом РФ Владимиром Путиным решение о признании ЛДНР.

Депутат назвал принятое решение «историческим шагом». Этот гордиев узел должен был быть разрублен, а признание республик Донбасса поспособствует укреплению мира в Восточной Европе, считает парламентарий.

Запад и его сателлит – Украина, верят исключительно в свою правоту, пренебрегая при этом европейской безопасностью и общим миром. РФ обладает большим опытом и всеми необходимыми ресурсами для защиты ЛДНР от агрессивных действий Украины. Россия готова преподать урок настоящего мира миру недружественному, подчеркивает Романов.

Парламентарий подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование проблем вокруг республик Донбасса, однако она исполнена решимости применить все адекватные способы для защиты своей позиции по данному вопросу и жителей Донбасса.

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