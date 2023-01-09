Миллионы книг и сотни тысяч читательских билетов: итоги года столичных библиотек

Главные достижения, продолжение важных проектов и новые открытия — подводим итоги года вместе с библиотеками.

В 2022 году жители столицы оформили около 200 тысяч новых единых читательских билетов (ЕЧБ). За этот период с помощью ЕЧБ москвичи получили уже почти семь миллионов изданий художественной, научной, профессиональной литературы, газет и журналов. Среди других важных событий года для городских библиотек — их поступательная цифровизация и развитие электронных сервисов, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Столичные библиотеки продолжают превращаться в современные мультимедийные пространства. Там проводятся интерактивные выставки, творческие конкурсы, мастер-классы, записываются просветительские подкасты, снимаются документальные фильмы. И конечно, москвичи по-прежнему много читают. За прошедший год они оформили почти 200 тысяч единых читательских билетов. С их помощью горожане заказали и получили около семи миллионов книг и периодических изданий», — отметила Наталья Сергунина.

Единый читательский билет и сервис «Библиотеки Москвы»

С 2018 года, когда начали действовать единые читательские билеты, москвичи оформили их уже более 800 тысяч раз. ЕЧБ дает доступ к фондам всех 440 городских читален, в которых в общей сложности насчитывается свыше 14,5 миллиона изданий. Москвичи могут получить билет в библиотеке в виде пластиковой карты или оформить онлайн электронную версию. В качестве единого читательского билета также можно использовать карту москвича, а с декабря 2022 года — и идентификатор «Москвенок».

Кроме того, владельцы ЕЧБ могут пользоваться всеми опциями сервиса «Библиотеки Москвы». Это электронная витрина, на которой представлена художественная, учебная и другая литература всех столичных читален. Благодаря ей можно узнать, где есть в наличии нужное издание, забронировать его и прийти за готовым заказом, а также продлить срок хранения книг онлайн.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что в июле 2022 года на главной странице сервиса открылся новый раздел — «Афиша событий в библиотеках», где есть информация о ближайших мероприятиях в городских читальнях и культурных центрах. А в ноябре в личном кабинете на портале mos.ru появилась возможность настроить виджет «Мои книги», который помогает получать информацию о забронированных изданиях и отслеживать статус заказов.

Новые пространства и проекты

В мае 2022 года в Зеленограде открылась новая библиотека № 250. Она оснащена современным звуковым и проекционным оборудованием для проведения лекций, выставок и других мероприятий. Гостям предоставляется бесплатный доступ к компьютерам и интернету. Читальня приняла уже более 30 тысяч посетителей. Также в прошедшем году учреждение получило свою первую награду. Видеоролик, рассказывающий о библиотеке, победил во всероссийском конкурсе СМИ «Культура слова».

В детском отделении библиотеки № 92 — Культурного центра имени Корнея Чуковского после капитального ремонта появилась имитация кабинета писателя в доме-музее в Переделкине. Там можно увидеть книги, изданные при жизни литератора, мебель 1950–1960-х годов и другие предметы. Весной завершились работы в библиотеке № 4 имени Екатерины Фурцевой. Там обновили интерьеры и провели реэкспозицию мемориальной коллекции. Летом читальня стала одной из площадок первой Московской недели моды.

В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара обновили литературную гостиную, зал творчества и зал информационных ресурсов, установили новую технику, кресла-мешки, оформили фотозону.

В библиотеке-читальне имени Александра Пушкина в 2022 году появился отдел семейного чтения. Новое пространство включает зал детского творчества, лекторий, коворкинг, два больших зала, где можно получить и почитать книги, мультимедийный киоск. На базе библиотеки № 25 имени Всеволода Иванова открылся историко-просветительский культурный центр «На Соколе», где будут проходить мероприятия с участием историков, писателей и других специалистов.

В культурном центре Фазиля Искандера — библиотеке № 36 осенью открылся мемориальный кабинет писателя, вещи для которого передала его вдова. Также там начал работу клуб документального кино под руководством режиссера и сценариста Андрея Райкина.

Научная деятельность и просвещение

Одним из самых важных литературных событий 2022 года стал книжный фестиваль «Красная площадь». Площадку столичного Департамента культуры «Москва — литературный мегаполис» посетили 28 тысяч человек. В шатре «Библиотека» можно было взять книги и оформить единый читательский билет.

На базе библиотеки № 86 начал работу просветительский проект «Библиотека этнографии». Там проводятся мероприятия, посвященные традициям и культуре разных народов России.

Сотрудники столичных читален в 2022 году сняли ряд фильмов. Например, в Центральной библиотеке № 15 имени Василия Ключевского выпустили документальную ленту «Таганский фотоальбом» об истории Таганского района. А библиотека № 19 имени Федора Достоевского представила 40 информационно-туристических продуктов — аудиогиды, экскурсии, мастер-классы, выставки и многое другое.

Популяризация детского чтения

Высокую оценку в 2022 году получил проект Гайдаровки «Программа летнего чтения». Библиотека предлагает юным читателям прочитать произведения из списка книг для внеклассного ознакомления или выбранные самостоятельно, впечатления от которых нужно записать в дневник и сдать в библиотеку. В начале учебного года участников, которые выполнили необходимые условия, приглашают на торжественное подведение итогов. Проект стал лауреатом межрегионального фестиваля «Осень в Михайловском — 2022».

Также осенью начался второй сезон конкурса детских литературных проектов «Экслибрис», в рамках которого ребята пишут стихи и прозу, создают рисунки и фотоиллюстрации, снимают видеоролики. Помимо этого, продолжается работа программы «Библиоолимп», посвященной проведению интеллектуальных игр на основе классических произведений.

Проекты и конкурсы для всей семьи

Гайдаровка в 2022 году подготовила для своих гостей каталог «Родитель XXI: книги о воспитании и развитии детей». Сотрудники библиотеки, переработав огромное количество тематической литературы, собрали ответы на важные вопросы. Среди них — какие книги помогут в первый год жизни ребенка, как решить родительские проблемы и не выгореть, как наладить отношения с подростком.

2022 год стал знаменательным для конкурса «Городская творческая мастерская», на который поступило рекордное количество заявок — 1742. В конкурсе в 2022 году приняли участие коллективные, семейные и индивидуальные проекты (мультфильмы, спектакли, мастер-классы, поделки и другое). Самым младшим участникам нет и пяти лет, самым старшим — за 60. Возрастной состав участников был расширен по их просьбе.

Объединение культурных центров юга Москвы (ОКЦ ЮАО) запустило четвертый сезон молодежно-просветительского подкаста «Соседний стеллаж». Гости подкаста — специалисты из мира культуры и искусства — рассказывают юным слушателям о секретах своих профессий. Еще один диджитал-проект ОКЦ ЮАО — «Мир маминой сказки». Участники — дети и родители — встречаются с писателями, посещают спектакли, мастер-классы и придумывают свои истории. В 2022 году было написано 70 новых сказок. 20 из них, прочитанные профессиональными актерами, вошли в аудиосборник «Мир маминой сказки». В 2022 году он был прослушан более 1500 раз.

Новые пункты выдачи книг и библиотечные кофе-точки

Свободно посещать все читальни города помогает единый читательский билет. Оформить его можно как онлайн, так и лично (в любой из библиотек). Электронную версию билета можно сохранить в личном кабинете сервиса «Библиотеки Москвы». На настоящий момент получено более 800 тысяч единых читательских билетов, из них порядка 35 тысяч — онлайн.

Кроме того, сервис помогает бронировать книги через интернет. С 21 декабря 2021 года за каждую забронированную книгу читатели получают 30 баллов в магазине поощрений проекта «Активный гражданин». Суммарно в месяц может быть начислено не более 150 баллов.

Библиотека имени Н.А. Некрасова в 2022 году открыла новую, четвертую мобильную точку. Теперь оформить единый читательский билет, выбрать книгу, послушать подкасты можно и в парке «Кузьминки».

Кроме того, книги теперь можно получить в культурных центрах: новые пункты откроются по 73 адресам. Пока работают три: в Доме культуры «Гайдаровец», КЦ «Новослободский» и «Алые паруса». Также стало возможно получить книги по единому читательскому билету в 10 библиотеках культурных центров, которые ранее не были подключены к автоматизированной библиотечной информационной системе.

В библиотеках теперь будет не только интересно, но и вкусно. ОКЦ ЮАО разработало свой бренд кофе-точек «Кофейный стеллаж». Три библиотеки на юге Москвы стали флагманскими и были оборудованы кофе-станциями с уютными зонами. Гостям предлагают не только привычный ассортимент кофеен, но и оригинальные авторские напитки, например «Сонин латте», вдохновленный рецептом яблочного десерта Софьи Толстой.